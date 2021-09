Presenta un ERE la principal auxiliar de Endesa en As Pontes

La dirección de la empresa Maessa ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para los 43 operarios del centro de trabajo situado en la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).

Ahora se abre un periodo de consultas durante un mes, en el que, tal y como señaló el presidente del comité de empresa, Miguel López Roca (CCOO), el objetivo “es mantener los puestos de trabajo”. “El problema que tenemos es la falta de claridad por parte de Endesa”, una situación que, asegura, “afecta” a su empresa” toda vez que la compañía eléctrica no comunica qué tipos de trabajos se recortan. “Es necesario que se clarifique de una vez como será el futuro”, incidió.

El representante sindical detalló a Europa Press que a ellos no les “vale” que Endesa le diga a Maessa, su empresa auxiliar más importante, que le va a recortar el trabajo y que, por ello, se deshaga de los empleados. “No nos vale”, subrayó para sostener que “Endesa tiene que clarificar la situación” y los plazos que “maneja”. “Y no puede estar con prórrogas de contrato de un mes a una auxiliar que tiene casi medio centenar de trabajadores”, afirmó.

López Roca señaló que llevan “casi dos años andando por un alambre”. “Hace un mes nos comunicaron hasta 17 desplazamientos en unas condiciones que no se pueden admitir a Francia, a los que nos negamos a ir, en donde mientras tanto Endesa da la callada por respuesta”, censuró. El representante sindical aseguró que en la central térmica “sigue habiendo trabajo” por lo que “es necesario que se firme un compromiso para el desmantelamiento”. “Pero Endesa no se pronuncia y así no podemos continuar”, sentenció.

El secretario general de industria de CCOO Galicia, Victor Ledo, criticó por su parte que no se hayan articulado “antes del cierre de la térmica alternativas diferentes” en aras de “garantizar la situación de los trabajadores” de los planteles principal y auxiliar.

En declaraciones a Efe, indicó además que empresas y administraciones no han concretado “ninguna medida para las auxiliares” y advirtió que hay “otros despidos” en marcha en otras firmas.

Alertó, en este sentido, de un proceso de salida de operarios “a cuentagotas” en las próximas semanas. Por ello, recriminó que las “administraciones están poniendo sobre la mesa” iniciativas que son “papel mojado”.

“No se está cumpliendo el convenio de transición de As Pontes”, enfatizó el representante sindical. Del mismo modo, sostuvo que la Xunta “está estorbando” de cara a la implantación de “proyectos alternativos” en el entorno.