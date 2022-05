Previsión Sanitaria Nacional presenta la Fundación Museo Médico Rural

MADRID. Previsión Sanitaria Nacional (PSN), la Asociación de Médicos Gallegos (Asomega), la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y el Museo do Médico Rural de Maceda han presentado de manera oficial la Fundación Museo do Médico Rural. El acto ha tenido lugar durante la Feira da Saúde celebrada en el marco del del II Encontro Mundial de Médicos Galegos, en la que se ha configurado una exposición formada por una selección de piezas pertenecientes al propio Museo, que ha acercado al público a la labor desarrollada por los facultativos que desempeñaron su trabajo lejos de las grandes ciudades.

La Fundación Museo do Médico Rural persigue dar el protagonismo que merece tanto a la figura como a la historia de los facultativos que han ejercido su profesión en el medio rural, con la complejidad, necesaria capacidad de adaptación, vocación y profesionalidad derivadas de la práctica de la Medicina y la labor asistencial en un contexto que no ofrece las condiciones más favorables para ello. En palabras de Miguel Carrero, presidente de PSN, “tenemos que poner nuestro granito de arena para conservar lo que en medicina es excelencia, y el médico rural ha sido y es excelencia”. “Son cosas que no se pueden perder de ninguna manera, tienen que perdurar por lo que significan y pueden significar en el futuro”.

Todos los promotores de la Fundación han coincidido en la importancia que a lo largo del tiempo han tenido estos profesionales encargados de ayudar a mantener la salud en el medio rural. En este sentido, Miguel Carrero realizó un repaso a la Historia de la asistencia médica, destacando el caso del Camino de Santiago y los centenares de hospitales surgidos en torno a las peregrinaciones. Asimismo, aludió a las numerosas cualidades del médico rural, que “hacen de su relación con el paciente el más humilde acto de humanidad”. Por su parte, el director y promotor del Museo, José Manuel Lage, ha destacado que “el médico era vecino, confesor, psicólogo, y estaba presente en todas las etapas de la vida de sus pacientes. Disponía de pocos medios técnicos, por eso el ojo clínico era su principal baza para solventar la mayoría de patologías”. Asimismo, Lage ha manifestado su agradecimiento a PSN por el interés y el apoyo prestados a la iniciativa.

Por su parte, Julio Ancochea ha asegurado que “con la puesta en marcha de la Fundación pretendemos que el Museo de Maceda crezca, y vuele. El primer paso es su proyección más allá de su sede en la casa consistorial macedana, con una exposición itinerante que podrá desplazarse por toda Galicia”.

Finalmente, Francisco Martelo, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, ha recordado los tiempos en los que la institución que dirige necesitaba información de los problemas de salud surgidos en pueblos y aldeas: tuberculosis, cólera, difteria, etc. “Los médicos rurales se ocuparon de ese trabajo de transmisión de datos sanitarios, lo que hacían a veces desatendiendo a sus pacientes. Como no había teléfono el único contacto era postal y por eso se les llamaba académicos correspondientes”, ha señalado.

La importancia del Humanismo Médico. La presentación y el impulso a la Fundación se engloba dentro de las numerosas iniciativas promovidas por Previsión Sanitaria Nacional en aras a destacar el aspecto más humano de la Medicina y los profesioniales que la ejercen, representado de manera especial en el propio acto médico como muestra de vocación y servicio. Precisamente, el Museo do Médico Rural ha sido reconocido recientemente con el primer Premio PSN A Fonte Limpa a la humanización de la Sanidad. Del mismo modo, PSN ha promovido iniciativas similares de manos de instituciones como las reales academias de Medicina y Cirugía de Galicia, Asturias y Zaragoza.