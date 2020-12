Recuperar tierras improductivas, la clave de futuro para el rural gallego

Ourense. Hace un lustro Martín Touceda, junto con su mujer Alba, dejó Santiago de Compostela para irse a vivir a Osmo. Cautivado por el medio natural de este lugar en el pequeño concello de Cenlle, se quedó aquí a vivir en una casa de la familia de su esposa y aquí nació su hijo, hace ya 3 años. A la sombra de la iniciativa de las aldeas modelo impulsada por Medio Rural, desde junio pasado se convirtió en ganadero y tiene en marcha una granja de cerdos celtas en ecológico, cuyo sello de calidad tiene en trámite, con 25 animales de cebo, 4 madres y un macho.

“Vimos que en Osmo había potencial y, en principio, decidimos montar un huerto ecológico y cuando fuimos a preguntar al Banco de Terras por la posibilidad de alquilar terreno para ello, por las características de las parcelas nos adaptamos al proyecto de aldea modelo que estaba en marcha y decidimos cambiar a la cría de cerdos, aunque el plan de la huerta ecológica lo mantenemos en cartera”, señala Martín a la hora de explicar la puesta en marcha de la granja porcina.

Precisa que en casa de sus padres siempre hubo animales y por ello cuenta con cierta experencia en este terreno. Pese a todo, para formarse, cuenta que hizo un curso y visitó explotaciones de cerdo celta, lo que le animó a decantarse por el cambio de plan.

Martín comenzará a vender su producción en enero próximo y confía en la rentabilidad del proyecto. “Esperamos vivir de la explotación, con la premisa de la calidad como norte y ser competitivos, pero valorando la producción selecta de nuestros animales con una cría de doce meses en extensivo, en una zona de souto y landra”.

Este ganadero también está convencido de que el rural gallego tiene futuro, tal como demuestra el proyecto empresarial familiar que acaba de emprender. Piensa que el campo tiene que “ser más valorado”, pero incide en que los propios productores “tenemos que autovalorar más los productos que ponemos en el mercado y el trabajo que eso implica”. Subraya que, en su sector, “nuestra producción no se puede equiparar a la de corte industrial, somos productores artesanles, nuestro porcino tiene una carne singular, muy parecida a la del cerdo ibérico y tenemos que saber vender ese producto, con un precio que no puede ser igual al de la cría industrial, en la que en tres meses se engorda un cerdo, mientras a nosotros nos lleva doce y el coste de producción no es el mismo”, comenta.

En línea con esa idea, su plan comercial pasa por buscar nichos de venta que valoren el trabjo del campo. Además de la venta directa a particulares y hosteleros y de participar en Mercaproximidade, Martín aspira a colocar su cerdo celta en tiendas gourmet y ya prepara una web para la venta online de su marca CienPorCel, que incluirá embutidos. a.a.