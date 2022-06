El Parlamento de Galicia acogió este miércoles otra sesión de preguntas por parte de la oposición (BNG y PSdeG) dirigidas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en las que se trataron distintos temas cruciales para la comunidad autónoma. De la situación crítica que atraviesa la sanidad gallega al boom de la inflación y la ausencia de medidas por parte del Ejecutivo autonómico, nacionalistas y socialistas cargaron contra el también líder de los populares gallegos, que defendió su gestión y recordó que los temas tratados son de carácter nacional y, por tanto, exigen soluciones que lleguen desde Moncloa.

Luis Álvarez, portavoz del PSdeG en el Pazo do Hórreo y primero en tomar la palabra, centró su intervención en torno a la “xestión nefasta” del Servizo Galego de Saúde (Sergas), instando nuevamente al Gobierno gallego a llevar a cabo medidas –entre ellas piden un paquete de 140 millones de euros destinado a este ámbito– para reducir la sobrecarga laboral que afecta a numerosos colectivos de especialistas.

Recordando que Galicia es la tercera región “con menos médicos” por habitante y que las condiciones laborales que se ofrecen para los profesionales sanitarios son bastante mejorables, “peores que en outras comunidades autónomas”, reiteró a Rueda que “o problema da sanidade galega é estrutural”. “Xa llo dixen en moitas ocasións, porque vostedes non crearon prazas estruturais, e así estamos como estamos”, manifestó, para acto seguido proseguir con un ejemplo ya debatido en su momento.

“Convocaron vostedes unha OPE de 106 prazas MIR de Familia. O meu compañeiro, o señor Torrado, deixoulles unhas horas para resolver un problema que non require de entrada métodos numéricos de cálculo aproximado: é unha simple resta que pode facer un alumno de Primaria. Se vostedes convocan unha OPE de 106 prazas MIR, que por certo incluía 27 de promoción interna, e se presentan 347 (...) Se vostedes encaixan esas dúas cantidades ao mellor se atopan por sorpresa que poderiamos ter 241 médicos máis no sistema público de Galicia neste momento”, añadió al respecto.

Álvarez, que basó sus declaraciones en las pronunciadas por diferentes entidades médicas –entre ellas citó la Sociedad Galega de Médicos Internistas, la Confederación Estatal de Médicos de Galicia, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, y el Colegio Médico de Ourense– finalizó su intervención recordando que solucionar este problema “é unha cuestión de vontade política” y, recurriendo al audiovisual autonómico, citó el programa “Desmontando Galicia” para decir que eso es lo que está haciendo la Xunta con la sanidad gallega.

Como réplica, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, recordó que la problemática actual no es íntegramente actual ni únicamente de Galicia. “Isto non é un problema de agora mesmo e non só de aquí”, recordó, para reconocer que “por suposto que hai problemas”. “Quen non recoñezca que hai problemas non vai ser capaz de solucionalos”, manifestó. En esta línea, advirtió que el verano traerá “problemas” a nivel sanitario, “momentos de tensión”, pero que el Ejecutivo autonómico ya ha actuado –pese a no hacer lo mismo en Madrid– y cada área “ten un plan específico fronte a continxencias” para el período estival. “Estamos preparados”, añadió.

Rueda, que recordó que en la época del bipartito BNG-PSdeG el entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, ya alertaba de la falta de médicos y tuvo la “valentía” de decírselo al Gobierno central, por aquella también socialista, evidenció que apoyan medidas para solventar la situación de la sanidad gallega pero que el partido de Álvarez se niega a plantarle cara al Ejecutivo estatal de ahora. “Cargan á Xunta de reproches” y luego “non son capaces de levantar a voz”, manifestó consecuentemente.

En este sentido, acusó a la rama gallega del puño y la rosa de “terxiversar a verdade”, cambiar los datos y decir cosas “que non son certas”. Asimismo, destacó que la ratio de Galicia (médicos por cada 100.000 habitantes) es de las cuatro mejores de España y negó que los datos proporcionados por su adversario político fuesen correctos. Respecto a que la Xunta invirtió menos en sanidad, tal como comentó también Álvarez, indicó que han invertido 350 millones más.

Rueda, que reiteró que el problema necesita de una respuesta rápida por parte del Gobierno central para ser atajado, recordó que la Xunta ha pedido al Estado que se apliquen diferentes medidas para mejorar el panorama que se vive en los centros de salud y hospitales gallegos. Entre estas peticiones, citó las de desbloquear 64 nuevas plazas, que se eliminen las tasas de reposición, crear la especialidad de emergencias, cambiar la asignación de plazas MIR, mejorar la calidad de la sanidad pública y eliminar esas trabas estructurales. “O seguiremos pedindo”, exclamó, “e mentres seguiremos arbitrando medidas que serán coxunturais”. “Non axuda nada a súa visión catastrofista”, agregó.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, inició su turno para condenar la “masacre” de Melilla y reclamar que se investigue. “Non pode haber vidas de primeira e vidas de segunda”, indicó en una entrada que tuvo contestación de Rueda. “En Ucraína tamén hai masacres, supoño que tamén estará de acordo en condenar todo iso, algo que sería unha novidade”, le respondió el presidente de la Xunta, algo que Pontón volvió a contestar, censurando a Rueda por aprovechar la invasión rusa para atacar al Bloque.

En un debate más acalorado, la nacionalista advirtió a Rueda que se convirtió en un “presidente accidental” y va camino de transformarse en un “presidente insustancial”. Pontón, que recordó que Rueda tardó 10 días en visitar la A-6 para ir como “acompañante de la ministra” pero se siguen sin saber las causas y soluciones del conflicto, citó otros ejemplos –como el “fiasco” de reunión que también tuvo el popular con Nadia Calviño a fin de desbloquear los fondos Next Generation– para indicar que Rueda “non é capaz de defender os intereses de Galicia fronte ao Estado”.

“Trece anos do PP, cero competencias”, destacó la lideresa del BNG, indicando que el pontevedrés está “cruzado de brazos” e “insensible” ante “a maior crise de prezos dos últimos 40 anos”. En este contexto, criticó que la Xunta haya subido el agua a los gallegos y que, ante el conflicto que atraviesa la sanidad pública gallega, intente “culpar aos sanitarios”.

“Que vai facer para defender os intereses dos galegos e das galegas?”, se preguntó Pontón, que en su turno de réplica destacó “o pouco respeto” que le tiene Rueda “ao parlamento e á cidadanía”. Sobre sus contribuciones a nivel estatal, algo que el presidente gallego cuestionó, indicó que “o BNG cun só deputado no Congreso conseguiu unha rebaixa histórica nos peaxes da AP-9”. Además, resaltó que están trabajando en tres juzgados específicos de violencia de género que espera que sean avalados por los populares.

Como respuesta, el presidente de la Xunta dijo que el BNG pinta un “panorama negro” en el Gobierno gallego mientras consiente al Ejecutivo central. Indicando que la “utilidade práctica do nacionalismo galego é igual a cero”, denunció que los nacionalistas sean críticos con su gestión, e incluso pongan trabas, pero sean “moi dóciles en Madrid”. Rueda, que reclamó “lealdade”, aclaró que van a seguir ofreciendo soluciones a los problemas que se presenten, muchos de los cuales –reiteró– dependen de Moncloa.