Rueda ve a Sánchez presidente de un Gobierno con “dos almas”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha incidido este jueves en las “dos almas” que, bajo su punto de vista, integran el Gobierno central --con los ejemplos de la ley del ‘solo sí es sí’, pero también de la de bienestar animal--, y ha señalado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, no es capaz de “juntarlas” ni de “gobernar”.

“Un día sí y otro también asistimos a una discusión interna que nos deja bastante alucinados. Primero se dice que se va a modificar la ley del ‘solo sí es sí’, que es lo que está pidiendo la mayoría de la sociedad, aunque el daño ya está hecho, y seguirán rebajándose condenas de agresores sexuales y algunos saliendo a la calle; el propio presidente reconoció que era urgente su cambio; pero ahora parece que no es tan urgente, que va a llevar su tiempo”, ha esgrimido.

Rueda también ha aludido al “ejemplo” del desacuerdo en torno a la ley de bienestar animal y ha dado por hecho que, “más allá de la descomposición y división interna”, en un Gobierno tan “desunido” otros asuntos relevantes “no están atendidos en absoluto”.

“La ley de bienestar animal es otro ejemplo de un gobierno con dos almas y de un presidente que no es capaz de juntarlas. Y que, por tanto, no es capaz de gobernar ni de ser presidente. El Gobierno está demostrando bien a las claras que, más allá de estar integrado por dos fuerzas políticas antagónicas, no da para más”, ha zanjado.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.