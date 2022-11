Rueda ya tiene fecha para reunirse con los médicos y tratar la atención en PAC

Santiago. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado las “risitas” de otros partidos cuando el PP habla de familia porque entienden que es algo “caduco, obsoleto y de fachas” o que “no es moderno”.

“Estoy seguro de que ahora mismo y la semana que viene que hay Parlamento tendremos las risitas de los de siempre, que entienden que cuando se habla de familia se habla de algo caduco, obsoleto, de fachas o que no son modernos”, advirtió Rueda en la clausura de un acto organizado por los populares gallegos con motivo del Día Internacional de la Infancia.

Allí, el líder del PPdeG señaló que esas “risitas” muestran la “incomprensión e intolerancia” de los que, en su opinión, “creen que la única familia que vale y el único modelo del que se puede hablar, apoyar y presumir, es el que ellos entienden”.

“Toda esta gente que echa esas risitas cuando escucha al PP, me pregunto en qué realidad viven, me pregunto a qué mayoría se creen que representan. Yo les digo que sea la familia que sea: monoparentales, tradicional, con independencia del sexo, de religión, adoptivas, de acogida, etc., a cualquier tipo de familia, a nosotros nos vale. Esto es cuestión de respeto y de abrir la mente”, reivindió.

Frente a esas actitudes, puso en valor el “apoyo” de la Xunta a las familias gallegas, con medidas como “la gratuidad de las escuelas infantiles”, las ‘Casas Niño’, la ‘Tarxeta Benvida’ o el Bono Coidado.

Así, expresó que los impuestos que pagan los gallegos “están muy bien empleados” y, aunque reconoció que estas ayudas “no son la solución”, “siempre se agradecen cuando empieza una nueva familia”.

En esta misma línea, destacó que la administración autonómica aumentará un 36 % el presupuesto para infancia y dinamización porque la inflación es “muy preocupante” y cree que “hay que hacer algo para ayudar, especialmente, a las familias”. Además, dijo que este año “van a tener el mismo tratamiento fiscal las familias de dos hijos que antes tenían las familias numerosas”. e.p.