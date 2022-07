Sanidade apela á "precaución" e non descarta recuperar a máscara en interior

A CORUÑA. EUROPA PRESS. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apelou de novo á "precaución" tras o aumento de pacientes hospitalizados pola Covid-19 en Galicia, que superan os 850 --supoñen 200 máis que hai unha semana-- e comentou que na Comunidade galega non se descarta recuperar o uso obrigatorio da máscara en interiores en función do aumento da presión asistencial. "Nós estamos preocupados e expectantes con este incremento de casos", manifestou o conselleiro a preguntas dos medios nun acto na Coruña en relación á situación da pandemia. Segundo sinalou, "mantense a tendencia destes días, de casos rexistrados por probas feitas en ámbito hospitalario, Atención Primaria e en domicilio, con "2.400 positivos diarios", matizou, "entendendo que hai número importante de positivos que non declaran". "A cifra é preocupante estes días", afirmou.

Comesaña apuntou a "repercusión hospitalaria desta variante BA.5, que supón a maioría de casos detectados na actualidade, que ten, asegurou, "menor repercusión respecto da gravidade da enfermidade". "Pero con estes números o incremento hospitalario é importante, 800 casos de pacientes hospitalizados cando nos moviamos nun rango de 600 nestas últimas semanas, constante desde xaneiro, e en UCI rozando os 30. Son datos preocupantes que obrigan a estar máis pendentes", asegurou.

Preguntado sobre o perfil do paciente Covid, o conselleiro de Sanidade explicou que "se mantén o mesmo en toda a hospitalización" con "o 40% dos pacientes que ingresan por Covid e o 60% con Covid agora mesmo". "Pedimos desde hai meses que esa información se manexe a nivel nacional. Sabemos que Ministerio está a tratar de diferencialos, pero non é posible", sinalou Comesaña, para matizar que iso "permite diferenciar se hai un problema asistencial" e "dá certa marxe de confianza". Con todo, afirmou que os que se atopan en UCI "están por Covid, con pneumonías", polo que esa diferenciación representa "un parámetro importante".

RECOMENDACIÓNS. No contexto actual, o conselleiro de Sanidade insistiu en animar a vacinarse a quen non o fixo, así como en recibir a dose de reforzo ao que non a teña porque "hai máis xente" da que se pensa sen ela. "Unha primeira liña de vacinación aberta importantísima", aconsellou. Doutra banda, Comesaña apelou ao "sentido común" e ao "coñecemento que xa" teñen a cidadanía "a estas alturas da pandemia". "Quen teña síntomas que extreme as precaucións", incidiu, para lembrar que o actual supón "unha contorna diferente" sen "corentenas nin illamentos", pero con "sentido común". "Pedimos ás persoas con sospeita que actúe e teñan a precaución de levar a máscara no ámbito laboral e social para reducir ese risco de contaxio", sinalou.

E "de modo xeral", como "sempre" mantivo a Consellería de Sanidade "esa conveniencia de manter a máscara sempre cando se estime oportuno", sobre todo, aconsella levala en casos de "concentración de persoas". Con todo, afirmou que Saúde Pública segue "moi pendente da evolución, en contacto con relatorio de alertas do Ministerio de Sanidad, monitorizando o que pasa en todo o Estado". "Se houbese que dar un paso máis non dubidariamos en facelo", garantiu o conselleiro que, en todo caso, insistiu "na precaución e nesa preocupación".

Preguntado sobre se Galicia exponse asumir o "modelo Cataluña" de baixa de cinco días no caso de contaxio, Comesaña puntualizou que a Xunta ten que "velo", polo que confía en que "pronto" se reúna o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde ou o relatorio de alertas "para comentalo". No entanto, lembrou que en Galicia seguen "as baixas en ámbitos vulnerables", así como o "sistema de baixas a través da autodeclaración" polo que os técnicos de saúde "tramitan a baixa sen ver" ao paciente. "Esa solución xa a temos encima da mesa", destacou, para incidir en que "a necesidade de baixa é por ter síntomas que necesite esa baixa". "Mantémonos con esa estratexia", sentenciou.

MÁSCARA. Preguntado en varias ocasións sobre recuperar a obrigatoriedade do uso de máscara en interiores, Comesaña lembrou que "o manexo da pandemia cambiou hai uns meses pola porcentaxe de vacinación" e incidiu en que se traballa "coa monitorización do que pasa nos hospitais". "A capacidade asistencial que desde xaneiro se mantén estable, con algún incremento importante nalgunha área sanitaria, con algún salto grande en UCI", comentou para engadir que iso "podería motivar algunha acción". Por iso, sinalou que hai parámetros "que non ten sentido manexar agora" como o número e taxa de positivos, polo que "falar de ondas no contexto anterior é difícil".

"Monitorizamos a capacidade asistencial das áreas, estamos nun momento que temos marxe", afirmou, para admitir "preocupación" por que "ese incremento non siga aumentando". "De momento estamos en números razoables, pero preocupados e expectantes", sentenciou.

E sobre o uso de máscara remarcou que "sempre" está "claro" que "se fose preciso habería que pola" de novo obrigatoriamente. "Aquí a clave vai ser a capacidade asistencial, o que podería levar a tomar", comentou a decisión de recuperala. "Non a temos encima da mesa, sen descartala, pero insistimos na recomendación", sostivo. En relación á carga asistencial no verán no contexto de incremento de casos de Covid-19 en Galicia, o titular de Sanidade admitiu que "é un momento crítico". "Estamos a observar un aumento da actividade asistencial tanto en Atención Primaria como nos Puntos de Atención Continuada, como nas urxencias e nos ingresos", sinalou, para abundar que "hai importante incremento da actividade" cun 33% do persoal de vacacións, o que "é un problema engadido". "Confiemos que podamos absorber este impacto e que non pase desta situación que estamos a vivir agora", concluíu.