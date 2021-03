Santiago Lago: “Controlar el déficit no es de izquierdas o de derechas, es responsabilidad”

Uno de los principales retos para la economía española es la estabilidad fiscal. Por eso el catedrático de Economía Aplicada de la Uvigo Santiago Lago Peñas centró en esta cuestión su entrada como miembro numerario en la Real Academia de las Ciencias Económicas y Financieras (Racef), en una solemne sesión realizada el jueves, de forma telemática debido a las restricciones por la COVID, a las siete y media de la tarde.

“No soy un halcón fiscal”, afirmó el nuevo académico, pues no cree en el dogma del déficit cero y sostiene que existen áreas donde se debe incrementar el gasto publico, pero añadió que todo ello no debe estar reñido con el principio de ser fiscalmente responsable. “Tener el déficit controlado no es de izquierdas o de derechas. Es de ciudadanos, partidos y sociedades responsables”, recalcó.

El economista gallego entra a formar parte de esta prestigiosa institución como el más joven, a sus 49 años, de sus 48 académicos de número elegidos entre personas distinguidas por sus conocimientos en las ramas de la corporación. Ocupará la medalla número 30, en sustitución del fallecido Mariano Capella San Agustín, que fue académico 35 años.

Entre el cerca de medio centenar de numerarios, entre los que está el lucense José Antonio Redondo, conselleiro Maior del Consello de Contas –y quién glosó sus méritos–, encontramos nombres propios como el de César Alierta, Isidre Fainé, Amparo Moraleda o Manuel Pizarro. A Manuel Fraga, que fue académico correspondiente, lo recordó Jaime Gil Aluja, el presidente de la Racef.

Volviendo al discurso de Santiago Lago, advirtió de que la situación actual se caracteriza por una máxima incertidumbre y que incluso “en el escenario más optimista, el déficit español en 2021 quedará en niveles muy por encima de lo que marcan las reglas de la zona euro”. Con una incertidumbre máxima.

Sí defendió, y aplaudió, en sus palabras “que la Unión Europea aprende de sus errores”, y si la gestión macroeconómica de la crisis financiera internacional que dio lugar a lo que se da por conocer como la Gran Recesión “fue muy criticada por lenta e insuficiente, la reacción ha sido rápida y contundente ante la pandemia”. Pero la crisis sanitaria “se acabará y la normalidad retornará”, con lo que “las reglas fiscales volverán a estar vigentes”.

“Es verdad que es posible que la cláusula de escape se mantenga hasta 2023, en función de cuándo esté finalmente controlada la pandemia, la celeridad con la que se producirá el rebote en el PIB y, en definitiva, el estado general de las finanzas públicas en la UE. Pero incluso en ese caso, el reto de la consolidación fiscal en España es notable”, avisa. “La experiencia nos muestra lo difícil que nos resulta tener éxito en el ajuste fiscal, que para conseguirlo necesitamos reformas de fondo en gastos e ingresos, y que, no tenemos por qué esperar. Nos conviene no hacerlo”.

Sobre su ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España indicó que “es un gran honor y un extraordinario reconocimiento”. El economista compostelano confesó en su disertación, sin embargo, que “la hoja de servicios que acredito y las virtudes que pueda atesorar mi persona solo se entienden contemplando a quienes me han rodeado desde mi niñez y me han dado oportunidades que otros hubiesen querido para sí. Yo he hecho lo más fácil”.

Extenso currículo. Reconocido especialista en finanzas públicas, el nuevo Académico Electo dirige el Grupo de Investigación GEN (Governance and Economics research Network), es editor de la revista Hacienda Pública Española/Review of Publics Economics. Dirige el Foro Económico de Galicia y la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidade de Vigo.

Santiago Lago formó parte del comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica y, recientemente, asumió la tarea de coordinación del Comité de Expertos para la recuperación económica de Galicia que asesoró a la Xunta.