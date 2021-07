Satisfacción generalizada por una decisión muy esperada

Los descuentos en los peajes eran una decisión muy esperada. Una demanda histórica que, al fin, se va a hacer efectiva. Por eso la satisfacción es generalizada en Galicia. La clase política aplaude esta decisión. Desde la Xunta a la oposición, pasando por el municipalismo y los representantes del Gobierno en Galicia.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, espera estudiar “con calma” todos los datos y conocer “a letra pequena” de lo que apruebe el Consejo de Ministros, pero afirmó que “é de saudar que se vaia cumprir antes da data límite, é unha boa nova”.

Lamentó, eso sí, que finalmente no hubiese participación de la Xunta en la elaboración del Decreto. Hay aportaciones que sí que se han tenido en cuenta –como ampliar a las 24 horas siguientes el plazo para hacer el viaje de vuelta gratis– y otras que no, como plantear una rebaja superior al 20 % el descuento para los vehículos pesados. Rueda considera que “é insuficiente” para este colectivo y que “debería ser maior para que os profesionais do transporte usaran máis a autopista”.

El delegado del Gobierno, José Miñones, habló de “un día importante” por haber certificado este logro, y puso a la Delegación a disposición del Ministerio para el resto de compromisos que quedan por cumplir. Para Miñones, es especialmente importante la llegada del AVE.

Desde el municipalismo gallego, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, manifestó que “es un acuerdo histórico” que va a permitir beneficiar a “una inmensa mayoría de los gallegos”. Se da respuesta a una “reivindicación histórica”. Varela explicó que, en este proceso, “se ha intentado no echar la vista atrás en la prórroga de la concesión, en la privatización”, y que se ha pensado sobre todo “en no hipotecar el futuro de los gallegos”.

El presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias resaltó que “mucha gente usa la autopista para trabajar” y que una gran cantidad de núcleos de población acceden a esta infraestructura. Quiso poner en valor “el esfuerzo” que el Gobierno central va a hacer para materializar estas inversiones, al detallar que “de cada 10 euros en bonificaciones, seis van a ir para la AP-9”.

Una medida, en definitiva, que será positiva para Galicia, y que también será beneficiosa “desde el punto de vista turístico y estratégico por parte de las empresas”.

BATALLA POR LA AUTORÍA. Entre los representantes del BNG y del PSdeG hubo batalla por ver cuál de los dos partidos había tenido más importancia para la consecución de este logro.

El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, hizo una valoración que “só pode ser positiva”. Comentó que se daba “un paso adiante moi importante” y puso el foco en que se daba “cumprimento ao acordo de investidura asinado polo BNG e PSOE”. En este sentido, recalcó “o feito de que o BNG no Congreso conseguiu un acordo de investidura que permitiu desbloquear a axenda galega”. “Era unha demanda histórica na que o BNG ven traballando dende hai moito tempo”, para ponerle fin a la tendencia “continuada e abusiva” de subida de precios.

No obstante, Rego afirmó que “é verdade que non está todo, pero o paso que se deu é relevante”, y garantizó que el Bloque “continuará traballando por máis e mellores descontos, e que máis cedo que tarde a AP-9 estea sen peaxes”. Entiende que “é o xusto” porque la autopista “está máis que pagada”.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, aplaudió que “o Goberno está cumprindo nun asunto fundamental para a mobilidade”, con “unha rebaixa histórica”. También quiso agradecer que Raquel Sánchez mantuviese los compromisos de plazos que había dejado su antecesor, y que mantenga su hoja de ruta. “Temos a garantía de que todos os asuntos en materia de transportes van seguir estando na materia de prioridades”.

En un “día de satisfacción para todos os galegos”, el líder socialista cargó contra PP y Bloque. “Supoño que os representantes do PP e do nacionalismo respaldarán e recoñecerán o cumprimento. É unha pena que se opuxeran aos orzamentos que posibilitan esta rebaixa histórica”, declaró. Caballero afeó a las dos formaciones que, al no haber apoyado los Presupuestos Generales del Estado, pusieran en peligro el logro de este compromiso.

Caballero insistió en que la rebaja “leva o selo do PSOE”, y que tanto el PP como el Bloque “puxéronse noutros lados”, y agregó que “non estiveron á altura das circunstancias”. Destacó que la medida permitirá ahorrar a los gallegos 2.300 millones de euros.