¿Se ha incrementado la violencia entre los jóvenes tras meses de encierro?

Santiago. Considera que realmente no hay un incremento real de violencia entre los jóvenes, pero sí se hace más visible. “Quizás ahora se transmite más a través de los medios de comunicación o redes sociales pero siempre han existido ciertos comportamientos violentos en los jóvenes sobre todo cuando están en grupo porque tienen esa identidad grupal que viene definida por la realización de riesgo y violencia”, comenta.

A mayores, nos habla de los “grupos de ocio”, en referencia al asesinato de Samuel en A Coruña. “Cuando se conforman inicialmente no tienen una motivación delictiva pero sus actos en grupo si suelen emitir conductas inmorales que atentan contra la dignidad y vida de las personas”, dice.

Sostiene que la violencia no ocurre de forma espontánea. “El violento no nace, se hace”, añade. Cuenta que hoy en día hay acoso de cualquier tipo (orientación sexual o estatus social, entre otros) que tiene que ver con una falta de valores y educación. “A la gente joven le están faltando esos valores que no se le han transmitido de forma adecuada. Los que tienen esas conductas de acoso no significa que vengan de entornos familiares desorganizados pero la causa puede ser el no haber tenido una supervisión familiar adecuada. Además se unen con gente que le producen esa empatía que no tienen”, dice.

En lo referente al tema del alcohol y consumo de sustancias considera que son un factor de riesgo “pero eso no te hace ser violento”. “Se trata de una justificación, que utiliza el que emite la conducta violenta, pero no una explicación”. A mayores nombra los factores de la personalidad y del comportamiento que pueden predecir la violencia como la falta de control, impulsos, cierta hiperactividad....

Piensa, además, que hay ciertas conductas violentas que se han normalizado. “Los medios y redes sociales deben ser responsables con el tema y no emitir conductas agresivas que los adolescentes las ven como normal y las incorporan en su día a día. En ocasiones, se transmite que el pelearte con una persona que no piensa como tú te va a dar una posición diferente y de cara a tus compañeros va a tener consecuencias positivas”, formula.