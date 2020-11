Se incrementaron un 61,1 % las llamadas al 016 en el mes de abril

concurso de lemas nas escolas: ‘se me controlas, non me molas’. La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella (en la imagen) dio a conocer los centros escolares ganadores del concurso de lemas convocado por la Xunta con motivo del 25-N. Algunos de los premios fueron para: Multiplica a igualdade, dividirás a violencia; Se me controlas, non me molas; A violencia repúlsame, a igualdade impúlsame. Foto: Xoán Crespo