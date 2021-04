Se revisará la sentencia al líder de los Miguelianos

PONTEVEDRA. El Tribunal Supremo deliberará el próximo 28 de abril a puerta cerrada sobre los recursos interpuestos por la defensa y la acusación particular de la causa conocida como de los Miguelianos, según confirmaron a Europa Press fuentes del Supremo. En concreto, este proceso, que está previsto que se celebre sin vista, se centrará en los recursos de casación interpuestos por la defensa del líder del grupo, Miguel Rosendo, así como por la acusación particular, en respuesta a la resolución emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra a finales de 2018 que condenó al líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento y penetración contra una de las llamadas “bastones” de la Orden, siendo absuelto del resto de acusaciones. Por su parte, los otros seis acusados en esta causa quedaron en libertad.

El líder de los Miguelianos, está en libertad desde diciembre de 2018 tras casi cuatro años en prisión provisional. La abogada de la acusación particular, Ana Reguera, señaló que la Fiscalía de Vigo había anunciado su intención de presentar un recurso, si bien, al no haber sido formalizado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, “quedó desierto”. Por su parte la letrada de la defensa, Beatriz Seijo, manifestó que considera que el delito al que se refiere la sentencia no cumple los requisitos exigidos a la ley respecto a delitos de abuso sexual, ya que sería necesario “que la víctima denunciase y estuviese conforme con que se persiga ese delito”. “Eso no ocurrió en este caso”. señaló. r.m.a.