Selo de excelencia para o Máster en Enxeñaría Ambiental da USC

··· Para a concesión do selo tivéronse en conta os criterios de avaliación establecidos, que inclúen aspectos como a taxa de demanda, entidades públicas e privadas que colaboran directamente co mestrado, procedemento de selección do alumnado, porcentaxe de alumnos do estranxeiro, e a existencia de titorización e mentorización individuais, con ata 25 puntos. Tamén se valoraron con estes puntos os resultados do máster (resultados das enquisas de satisfacción do alumnado, o seguimento dos egresados no mercado laboral ou indicadores externos de recoñecemento (artigos, rankings...).

O profesorado do máster computou con ata 15 puntos, con aspectos como os seus méritos relevantes ou a adecuación do currículo docente e investigador cos contidos que se imparten no máster.

A estratexia do mestrado (visión, misión, plan de xestión para os próximos cinco cursos e melloras) puntou con ata 20 puntos.

Con ata 15 puntos valorouse o Plan de estudos; e con ata 10 puntos o apartado de Emprendemento, no que se ten en conta o compromiso cunha formación en emprendemento e autoemprego.