Sin solución en la crisis de Ourense: el PP no acude a la reunión para la censura

PSOE y Cs acudieron ayer al encuentro convocado en Ourense por el BNG con el objetivo de hablar para el impulso de una moción de censura al alcalde Gonzalo Pérez Jácome. La intención de las tres formaciones es que gobierne la lista más votada en mayo de 2019, que fue la socialista liderada por Rafael Rodríguez Villarino.

A esta reunión, celebrada en el Liceo, no acudieron representantes del PP, necesarios para que la moción salga adelante, ya que ven “una propuesta trampa y una cortina de humo al más puro estilo de Pérez Jácome”. Además del citado portavoz del PSOE, estuvo el del Ciudadanos, José Araújo, y el convocante del BNG, Luis Seara.

Por su parte, en Santiago, tras las reunión semanal del Consello de la Xunta, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, expresó que el grupo municipal del PP en Ourense ya actuó al dejar sin efecto temporalmente el pacto de Gobierno con Democracia Ourensana tras las acusaciones surgidas contra el regidor de miembros de su partido. Pero admitió la complejidad de la situación creada, ya que “Ourense tiene un alcalde pero no tiene un gobierno”.

Considera el máximo dirigente del PP gallego que las acusaciones contra Pérez Jácome son “muy serias”. “Sin prejuzgar absolutamente nada, lo cierto y verdad es que en estas circunstancias es incompatible mantener la confianza” hasta que dé explicaciones sobre las denuncias, señaló Núñez Feijóo, quien opina que “no hay respuesta clara y transparente sobre esa supuesta forma de financiación a ese partido político”.

Espera, no obstante, ver “en las próximas semanas cómo evoluciona la situación” que ahora califica de “anómala” y no tiene visos de solución hasta que el alcalde se esfuerce en explicar la situaciones porque “en este contexto hay una pérdida de confianza evidente y así no podemos seguir”. Una cuestión que Núñez Feijóo lamenta “profundamente”, al romperse la estabilidad con el acuerdo entre el PP y Democracia Ourensana.

Por ello, solicitó “responsabilidad” para solucionar la situación. “Todo parece indicar que si realmente nos interesa la ciudad de Ourense a todos, hay una persona que tiene que tomar decisiones más pronto que tarde”, concluyó.

OPOSICIÓN UNIDA. Seara, tras la reunión, reafirmó la postura del BNG ante la crisis de gobierno que vive Ourense, reivindicando el impulso de una moción de censura y que gobierne el más votado, con un objetivo, sacar a la ciudad “de la situación de incertidumbre y parálisis” actual.

“El otro día Jesús Vázquez (exalcalde del PP) nos conmovió a todos cuando, embargado por la emoción, decía que a él lo que le importaba era Ourense. Hoy que venimos a hablar de Ourense, de buscar una salida a una situación de parálisis y desgobierno, el PP no comparece”, lamentó.

Por su parte, Rodríguez Villarino remarcó que el PSOE ya mostró, desde hace semanas, su disposición a liderar “el cambio” en Ourense, al entender que la ciudad vive “una situación insostenible”. Y añadió que el PP “aún tiene tiempo a rectificar” para unirse a la citada censura.

Y Araújo (Cs) opina que la única solución para “desbloquear” la actual situación pasa porque PSOE y PP “se entiendan y dejen de lado sus disputas personales e ideológicas”. “Pedimos al PSOE que haga un esfuerzo para tender puentes al PP y al PP, que no ponga trabas”, manifestó.