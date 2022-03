Situación agónica de los ganaderos: “mañana no habrá carne en muchos negocios”

El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, y el presidente de la Federación Gallega de Productores Porcinos (Fegapor), José Antonio Vidal, han alertado este lunes de su “situación agónica” y han avisado de que el martes no habrá carne en muchos negocios porque no han podido trasladar animales a los mataderos por el paro en el transporte. Decenas de personas se han concentrado este mediodía ante la Delegación del Gobierno para rechazar el bloqueo de las granjas, motivado por este paro, que se prolonga desde el pasado lunes. “Nuestra solidaridad con los transportistas no puede llegar hasta el punto de convertirnos en rehenes”, ha remarcado en declaraciones a los periodistas Roberto García, quien le ha trasladado sus reivindicaciones al delegado del Gobierno, José Miñones, en un breve encuentro. Así, ha expuesto que necesitan que llegue el alimento a las explotaciones y que se puedan sacar animales para los mataderos. “No podemos olvidar que los sectores agrario y ganadero venimos de padecer en los últimos meses un incremento de los costes de producción y la necesidad de buscar nuevos países para la alimentación en una situación de venta a perdidas”, ha resaltado el secretario general de Unións Agrarias. Por ello, ha trasladado al delegado los “perjuicios graves” e “imposibles de gestionar” que están sufriendo y la necesidad de que la solución “no tarde más de 24 horas”.

Tras este encuentro, Roberto García ha lamentado que salen “sin soluciones”, pues el delegado ha ofrecido la seguridad de la Guardia Civil y la Policía para escoltar el transporte, pero esto, ha dicho, no funcionó estos días porque los transportistas no salen por miedo y coacciones. Preguntado por la situación de la industria láctea, Roberto García ha explicado que “la única empresa que de forma oficial no recoge la leche es Nestlé”, que tiene una recogida de en torno a 200 explotaciones. “Las principales empresas, Central Lechera Asturiana (800 ganaderos), Lactalis (1.200 ganaderos), Celta (400 ganaderos), Leche Río (400), siguen recogiendo con dificultades”, ha subrayado. Sin embargo, ha aclarado que “eso es compatible con que ganaderos de estas empresas, en esa rotación de recoger cada 48 horas, no llegaran a tiempo y tuvieran que tirar”.

También ha advertido que “no hay ninguna causa de fuerza mayor” que dé cobertura a una empresa para no recoger la leche.

Por su parte, el presidente de Fegapor, José Antonio Vidal, ha expresado su “profunda preocupación” porque está en peligro el bienestar de las explotaciones y el cumplimiento de la cadena alimentaria. “No podemos dejar de sacar lechones por una parte porque nos están oprimiendo las cerdas para parir en la otra parte de la explotación”, ha expuesto. Ante este “caos” que ya se da en varias explotaciones, ha añadido, se han visto obligados a pedir al delegado del Gobierno que “tiene que haber una solución pausada y pautada”. “No podemos estar a expensas de que los huelguistas no sean atendidos y que las consecuencias las estemos pagando productores y animales”, ha remarcado.

Así, ha asegurado que “los mataderos de Galicia hoy no han sacrificado ni una sola res” y ha vaticinado que mañana se verá en los supermercados y que “los pequeños negocios de la calle no tendrán carne en sus mostradores”. “Cuando empecemos a ver imágenes de animales en mal estado, de explotaciones con canibalismo y explotaciones con muchísimas bajas, empezaremos a tomar conciencia”, ha avisado Vidal, quien ha agregado que esto “no solo es un desperdicio económico, sino un maltrato animal”. EFE

PESCADO. Las pescaderías aseguran que en España, en general, existe normalidad en los puntos de venta, con mostradores con suficiente oferta, aunque fallen algunas especies, en un contexto marcado por el paro de los transportistas, aunque hai lugares con serios problemas, como A Coruña. Fedepesca, que representa a más de 7.000 establecimientos detallistas de venta de productos pesqueros y acuícolas frescos y congelados que emplean a más de 23.000 personas, ha afirmado que preocupa la situación en A Coruña, donde la venta de pescado fresco está colapsada, por lo que ha reclamado garantías para que los minoristas puedan desarrollar su actividad esencial. Asimismo, desde Fedepesca han exigido que se garanticen corredores seguros para el abastecimiento en lonjas y mercas y unos servicios mínimos en el transporte. Los puertos gallegos de A Coruña, Vigo, Burela y Celeiro han comenzado una nueva semana "catastrófica, con mucha incertidumbre y en la que llegan tarde a todo" ya que el ritmo de trabajo se ha frenado al 10 % de su funcionamiento habitual.

Ante el cariz de los acontecimientos dada la situación actual de paro de transportistas autónomos conviviendo con líneas de transporte activas, puertos con flotas que quieren vender su producto pero que no pueden por miedo a los piquetes, flotas amarradas por voluntad propia y el paro anunciado hasta el miércoles por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, los representantes de las asociaciones de Fedepesca se han reunido de urgencia para analizar las consecuencias de esta situación. “El mercado se aprovisiona de lugares de toda España, de todo el mundo y de productos de acuicultura. La situación varía según las regiones y ciudades, conviviendo situaciones de relativa normalidad con ciudades como A Coruña en las que el abastecimiento de pescado fresco está colapsado, exigiendo al Gobierno que se garantice el normal funcionamiento en este puerto a aquellos operadores que deseen continuar con su actividad”, han señalado desde Fedepesca.

La patronal ha exigido que las fuerzas de seguridad del Estado garanticen la seguridad de los minoristas que necesitan acudir a sus lugares de compra para garantizar su medio de vida y el abastecimiento de productos alimenticios de primera necesidad a la ciudadanía, así como corredores seguros para que se puede normalizar el transporte de todos los productos pesqueros procedentes de puertos donde haya actividad.

Ante esta situación, ha reclamado a las autoridades, por la subida de los precios de la energía y el combustible, la bajada del IVA al tipo súper reducido (4%) para un producto esencial en una dieta equilibrada como es el pescado. EUROPAPRESS