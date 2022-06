Sogama, 30 años como referente mundial en la gestión de residuos

Una persona genera de media diariamente casi un kilo de residuos sólidos. Cada español produce al año 442 kilos de residuos, según investigaciones de la Universidad EAE Business School, lo que se considera un 9 % menos que la media de los ciudadanos de la Unión Europea. Aún así, son muchas toneladas las que suponen los desperdicios humanos para el planeta, y las que afectan a nuestros ecosistemas.

La basura no se puede evitar, pero sí reciclar, para tratar de generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Y, para ello, es necesario que existan empresas como Sogama, dedicadas a la transformación de residuos. Esta compañía de titularidad público-privada, dependiente en parte de la Xunta y en parte de Gas Natural Fenosa cumple treinta años de historia y también treinta años como referente internacional en la gestión de residuos.

Entre sus logros más destacables, que son múltiples, el primero parte del mismo momento de su creación, ya que gracias a la entrada en operación de la empresa, Galicia pudo liberarse de los cientos de vertederos municipales incontrolados que proliferaban en nuestra comunidad a finales de los noventa.

Y, a lo largo de estos treinta años, Sogama fue capaz de procesar más de 19 millones de toneladas de residuos urbanos –cantidad equivalente a 95 estadios de fútbol–; de recuperar más de 610.000 toneladas de residuos de la bolsa negra (que contiene los residuos que no pueden ser reciclados por otra vía y que pueden reconvertirse en energía) y más de 10 millones de megavatios hora obtenidos en las plantas de cogeneración y termoeléctrica y en la planta de biogás del vertedero de Areosa.

ELECTRICIDAD GENERADA COMO PARA ABASTECER AL 12 % DE LOS HOGARES GALLEGOS. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, destacó este martes, coincidiendo precisamente con el treinta aniversario de Sogama, que el complejo medioambiental es un referente internacional en la gestión de residuos y que da servicio ya al 94 % de los ayuntamientos gallegos.

Durante la visita a las instalaciones del complejo medioambiental ubicadas en Cerceda, Ángeles Vázquez puso en valor que en Galicia “fuimos quien de transformar los residuos en recursos”. De este modo, Sogama produce a partir de la basura no reciclable, la electricidad suficiente para abastecer al 12 % de los hogares gallegos.

“Con la remodelación de la antigua planta de reciclaje, tratamiento y elaboración de combustible, incrementamos la aportación al reciclaje en un 45 % y reducimos en más de un 98 % el depósito directo de residuos en vertederos”, explicó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que añadió que Galicia podrá cumplir con años de antelación el objetivo de vertedero técnico cero, fijado por la UE para el año 2035.

Algo que no podría haberse conseguido sin el esfuerzo de los presidentes que dirigieron la empresa a lo largo de estas tres décadas, a los que Ángeles Vázquez les reconoció “el trabajo y el esfuerzo”, haciendo especial hincapié en José Álvarez, fallecido hace más de diez años. Por su parte, el presidente de Sogama actual, Javier Domínguez, agradeció a la ciudadanía su apoyo y comprensión, ya que “el esfuerzo diario de esta empresa pública está orientado a su bienestar y calidad de vida”.

TRATAMIENTO DEL CONTENEDOR AMARILLO Y DE LA BOLSA NEGRA. En la actualidad Sogama tiene 37 plantas de transferencia de residuos (20 de titularidad e Sogama, 11 de la Diputación de Ourense, 5 de la Xunta y una de la mancomunidad de O Morrazo) para atender a 295 ayuntamientos. En estas plantas se transfiere la basura recogida por los colectores sellados de 20 toneladas que serán trasladados a Cerceda en camiones o trenes para su tratamiento. Los ayuntamientos pagan por cada tonelada que entregan.

Así las cosas, Sogama se hace cargo de la basura general, es decir, de la basura que no se entrega por separado para reciclado. Los ayuntamientos ya tienen contratadas a otras empresas el reciclaje del vidrio, cartón y papel, materiales que no llegan a Sogama. A la planta sí llegan los residuos del contenedor amarillo (envases de plástico, latas y bricks) y de la bolsa negra (desechos correspondientes al contenedor verde convencional). Hay parte de esa basura que no es revalorizable energéticamente, así que se desvía al vertedero controlado de Areosa, ubicado a pocos kilómetros del complejo de Cerceda.

Gracias a la transformación de la basura orgánica, por ejemplo, Sogama pudo obtener compost para abonar jardines y huertos de varios municipios. Generalizar esta práctica es el reto que tiene planteado para el futuro. Y para lograrlo, la Xunta construirá tres nuevas plantas de biorresiduos en Cervo, Verín y Vilanova, y seis nuevas de transferencia en Cee, Ponteceso, Curtis, A Lama, Arbo y Riotorto; además de modificar otras siete (Vigo, O Porriño, Silleda, A Rúa, Ourense, Lugo y Narón). El Gobierno gallego invertirá 60 millones de euros a través de la Estratexia galega de biorresiduos y residuos municipales 22-23.