Sólo Galicia y el Cantábrico se libran de la ola de calor, con techo de 47 grados

Madrid. Los termómetros vuelven a subir este domingo hasta "tocar techo" y alcanzar máximas de entre 41 y 44 grados, y puntualmente hasta de 47, en el valle del Guadalquivir y zonas del centro peninsular, un ambiente sofocante tanto de día como de noche que no empezará a remitir hasta el próximo martes. Por ahora, sólo Galicia y el Cantábrico se libran de este episodio de altas temperaturas que afecta a nuestro país desde el pasado viernes, a raíz de la entrada por el sur de una masa de aire caliente africano que se ha ido extendiendo hacia el norte. La consecuencia es que España vive el fin de semana más caluroso en lo que va de año, con temperaturas máximas que llegan a rozar, e incluso a rebasar, los 47 grados en puntos del valle del Guadalquivir y que de madrugada no han bajado de los 20 en muchas zonas de la mitad sur y de Canarias, provocando noches tórridas en las que se hace difícil el descanso.

Una situación de calor extremo que ha disparado las alarmas meteorológicas hasta el punto de que este domingo hay 13 comunidades en alerta, seis de ellas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid) con aviso naranja (riesgo importante). A mediodía se calcula que en Andalucía se llegará puntualmente a los 44 grados de máxima en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y sobre todo en Sevilla, y que habrá zonas del valle el Guadalquivir donde los termómetros incluso marquen los 47 grados.

Estos valores extremos, que estarían más de 10 grados por encima del calor habitual de esta época, contrastan con los 21 que se prevén hoy en La Coruña, los 22 de Santander, 24 de San Sebastián o los 26 de Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, más acordes con las fechas del año. En otros lugares del país las máximas serán también elevadas a lo largo de la jornada y así en Talavera de la Reina (Toledo) está previsto llegar hoy a 44 grados; 43 pueden alcanzar en la provincia de Badajoz y en Madrid capital se esperan 41 grados en horas centrales del día.

Según las predicciones de la Aemet, el ambiente en el día de hoy será principalmente seco y solo existe probabilidad de precipitaciones débiles a partir de esta tarde en el norte de Galicia y Asturias, donde la nubosidad irá en aumento a medida que avance la jornada. En el resto del país, predominará el cielo poco nuboso, aunque acompañado de intervalos de nubes medias y altas, sin descartar que en puntos aislados del interior peninsular provoquen algunas tormentas secas, ocasionales y aisladas en la segunda mitad del día, que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, especialmente en el nordeste peninsular.

También se puede producir algún chubasco o tormenta en el extremo oriental del sistema Ibérico y tanto en Canarias como en el extremo sudeste peninsular hay probabilidad de calima, que podría extenderse durante el día a buena parte de la Península y Baleares, con posibilidad de nieblas costeras en el litoral de Alborán e intervalos de nubes bajas en Melilla, norte de las Canarias y área del Estrecho, donde soplará viento de levante.

Las previsiones meteorológicas apunan a que al final del día una borrasca situada en las islas Británicas hará que empiecen a descender las temperaturas por el oeste de Galicia y después en el resto de la Península, salvo en el este, donde los termómetros subirán notablemente, sobre en el litoral.

Mañana lunes seguirá haciendo calor en puntos del sureste -44 grados hay previstos en la provincia de Almería- y el este peninsular, especialmente en las Comunidades de Murcia y Valencia, donde está activada la alerta roja (riesgo extremo) por temperaturas de entre 42 y 44 grados en la costa sur valenciana y alicantina y en puntos de la vega del Segura.

La Aemet calcula que hasta el martes 13 no se producirá el descenso generalizado de las temperaturas, que se hará notar principalmente en el área Mediterránea y en Canarias, de manera que hasta entonces no se recuperarán los valores propios de estas fechas, dando así por finalizado el episodio de temperaturas altas. Un episodio "extraordinario" que la Aemet no califica de ola de calor, pues recuerdan que para que sea así deben cumplirse 3 requisitos: que el calor sea intenso, que abarque buena parte del territorio y que, al menos, dure tres días consecutivos.

A pesar de ello, los altos valores que se están registrado estos días han hecho que la Dirección General de Protección Civil y la OCU aconsejen extremar la precaución para evitar los golpes de calor y tomar medidas, como hidratarse, protegerse del sol, comer y vestir apropiadamente, evitar la exposición en horas centrales del día y en general, cualquier actividad al aire libre que ponga en peligro la salud, sobre todo de niños y personas mayores. EFE