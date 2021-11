Superávit militar en la Brilat: más de 300 efectivos a mayores para 2022

“Creo que en general se percibe menos interés en relación con el Ejército. Antes, cuando íbamos de maniobras, en casi todos los pueblos había bastantes jóvenes interesados en conocer cuestiones militares. Hoy día, yo no lo observo mucho”, cuenta Miguel Angel López Iglesias, subteniente de la Brigada Galicia VII que lleva ya 36 años de servicio a su espalda. Si bien es cierto que actualmente “se están cubriendo casi la totalidad de las vacantes”, así lo considera, “lo de si es por vocación o por falta de otras opciones de empleo, ya es otra cuestión”. ¿A sus ojos? “Hay relevo generacional pero más por necesidad de un empleo, que por vocación militar”.

Al efectivo de la Brilat, que tiene 57 años, le quedan poco menos de cinco meses para jubilarse. Lo hará el 20 de marzo de 2022, poniendo punto y aparte, pues reconoce que siempre se sentirá militar, a lo que ha sido una parte muy importante en su vida. “Pasaré a la reserva y estaré dispuesto para volver, si la situación lo requiere”, asevera, subrayando que si esto ocurriera “no será por una buena situación en el país”.

“Cuando era un niño ya me llamaba poderosamente todo lo relacionado con los soldados, y a medida que fui creciendo me fui interesando por los militares y todo lo relacionado con ellos”, recuerda, resaltando que en un principio quería dedicarse a la informática y a las telecomunicaciones, pero en los años 80 había pocos lugares en los que estudiar esas carreras. Y para él eran inaccesibles, puesto que “en casa no había posibilidades económicas de sufragar los gastos” derivados de esta formación.

Fue entonces cuando pensó que si ingresaba en una de las academias de formación para entrar en el Ejército podría costearse los estudios de informática. Así las cosas, accedió a la Academia General Básica de Suboficiales y eligió una especialidad en la que podía dedicarse en parte a lo que le gustaba: las telecomunicaciones.

“Poco a poco me di cuenta que lo que hacía me daba muchas satisfacciones, y todos los estudios que hice después en materia de informática o telecomunicaciones se desarrollaron en el Ejército”, reconoce, admitiendo que esta profesión le ha hecho ver “el lado más humano” de las personas. “En la vida militar hay algunas situaciones en las que el estrés, la angustia o el miedo no se podrían hacer frente sin el apoyo del grupo de personas de las que te rodeas”, añade.

Según su parecer, para que exista un buen relevo generacional, “la sociedad tiene que estar en la dirección de tener un Ejército”. “Si la sociedad está en otra dirección es difícil que los jóvenes se sientan motivados a dedicarse a la vida militar con las restricciones propias que ello implica”, señala, apuntando que los jóvenes que quieran formar parte de las Fuerzas Armadas deben ser buenos compañeros y disciplinados, además de tener “mucho amor al servicio”.

Pese a todo ello, él sí se imagina habiendo realizado otra profesión, por ejemplo analista informático o empleado en cualquier empresa de telecomunicaciones, si bien evidencia que la vida militar le ha llenado por completo: “Si volviera atrás creo que volvería a elegir la carrera militar”.

Y es que su trayectoria le ha dejado instantes increíbles. Uno de los primeros fue ver a los jóvenes reclutas (allá por los 80 y 90) en los que recibían todavía soldados de reemplazo (mili obligatoria). “Los adiestrábamos militarmente, íbamos de maniobras por los campos de maniobras en España, y para algunos era la primera vez que se subían a un tren, o simplemente, la primera vez que salían de Galicia”, apunta, subrayando que “ver la cara de sorpresa y alegría en ellos te llena de emoción”. Esta también llegaba cuando tenían que irse porque acababan el servicio militar y le daban las gracias por haberlo conocido y que le recordarían.

Otro de los momentos más gratificantes fueron las misiones en el extranjero. “Digo gratificantes en el sentido más personal pero también fueron experiencias con un componente triste y doloroso, porque conoces a muchas familias truncadas por la guerra”, rememora Miguel Angel López. Pero en lo personal, asegura el subteniente, siempre “queda la satisfacción de que algo de lo que has hecho ha servido un poco para con los que te has relacionado”.