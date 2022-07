Talento gallego en camino

Año 1999. Ese año hice, por primera vez en mi vida, el Camino de Santiago, en compañía de mi padre y de mi hermana y aunque en aquel momento no era tan conocido, ni mínimamente, fue todo un descubrimiento. Recuerdo que al llegar a Santiago mi madre y el resto de la familia nos estaban esperando para celebrar el fin del Camino con una entrañable comida familiar, es uno de los preciosos recuerdos que atesoro y que me viene a la memoria cuando se habla del Camino.

Porque se habla, y mucho del Camino. Tengo la suerte de viajar mucho y cuando dices que eres gallega, inmediatamente todo el mundo se anima a compartir la anécdota de cuando han hecho el camino, y en varias ocasiones incluso, o de cuándo lo van hacer, de las etapas, de la planificación y de lo hermosa que es nuestra tierra. El Camino de Santiago está siendo una excusa (como si hiciera falta) para descubrir y en muchos casos, redescubrir Galicia, en todo su esplendor, cultura, gastronomía, paisajes y gente. Una proyección nacional e internacional que contribuye a posicionar a Galicia en el lugar que se merece, en un momento como el actual, en el que se ciernen nubarrones sobre nuestras cabezas.

Estamos atravesando un momento complejo, no sólo en Galicia, en España, en Europa, en todo el mundo, tras la crisis generada por la Covid-19 y a pesar del despliegue realizado por la Unión Europea para superar sus consecuencias, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el conflicto bélico de Ucrania ha generado y está generando un impacto económico que nos obligará a repensar y reforzar la estrategia de crecimiento económico y de cohesión social en clave país, entre augurios y anuncios de recesión.

Galicia es una tierra con gran riqueza y enorme potencial, pero es necesario aplicar las políticas públicas adecuadas que permitan canalizar las características geográficas, demográficas, empresariales y de futuro que caracterizan a nuestro territorio. El liderazgo compartido es clave, desde la posición de impulso que corresponde a las instituciones públicas, el futuro sólo se construye desde las alianzas con el sector privado y el sector social, poniendo en valor el talento existente en todos los sectores, el conocimiento y promoviendo un camino de futuro compartido y orientado a la mejora.

Galicia es también una tierra de mujeres fuertes. Como Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público es obligada la referencia a las mujeres gallegas. Mujeres fuertes que defendieron con valentía sus derechos, como Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal. Tierra de Rosalía. Mujeres que, desde todos los ámbitos, nos ayudan a conseguir una sociedad mejor: mulleres rurais, mulleres redeiras, executivas, sumamos, mujeres en el sector público, y muchas más, Galicia es es germen de múltiples iniciativas, de redes de mujeres que se apoyan. No será casualidad. Galicia es tierra de miles de mujeres anónimas, de madres, hijas y hermanas que suman y multiplican talento, fuerza y generosidad.

El año pasado iba a hacer nuevamente el camino. La muerte de mi madre me robó todas las fuerzas. Este año espero poder hacerlo, en particular, el tramo que lleva hasta Finisterre, al fin del mundo, como parte de un proceso interior para pensar, reflexionar, y destinar tiempo de calidad a meditar en cómo mejorar uno mismo y el entorno en el que vivimos, para hacer camino al andar, parafraseando a Machado. Estoy segura de que, al igual que en el año 1999 será una gran experiencia, solo tengo un pero, no poder apoyarme en mi padre, ni abrazar a mi madre al finalizarlo. Su recuerdo, como siempre, me acompañará.