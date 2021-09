Tellado acusa al Gobierno de afán recaudatorio con la subida del precio de la luz

Con el foco puesto en la carestía de la electricidad, los conservadores gallegos cargaron este sábado contra los representantes de la Administración central.

Así, el secretario general del PPdeG y diputado autonómico, Miguel Tellado, acusó al Gobierno central de inacción ante las constantes subidas del precio de la electricidad y señaló que lo que pretenden, tanto los socialistas como los de Unidas Podemos, es aprovechar estas subidas “para recaudar en impuestos” y así financiar la actividad del Gobierno de España.

“Tenemos la sensación de que la realidad no es que el Gobierno central no pueda hacer nada, sino que no quiere hacer nada”, declaró Tellado a los medios, tras la sesión constitutiva de la comisión de economía del PPdeG celebrada en el Hotel Puerta del Camino, en Santiago de Compostela.

Según Tellado, el Gobierno central tiene “un afán recaudatorio” con esta subida del precio de la electricidad, porque en este ejercicio, en 2021, “van a recaudar cerca de 3.000 millones de euros más en impuestos”.

Recaudar más “No es que no quieran controlar el precio de la electricidad, lo que pretenden en realidad es recaudar más gracias a esta subida y pagar gracias a esa recaudación extra la actividad del Gobierno de España”, aseguró el número dos del partido gallego del charrán.

El dirigente popular señaló que hay “una preocupación social en España sobre el alza en el precio de la electricidad” y que la ciudadanía “asiste con perplejidad ante la actitud de un Gobierno completamente despreocupado ante esta circunstancia”.

“El precio de la electricidad se dispara semana a semana y el Gobierno de España no hace nada. Es más, rifan entre los socios de Gobierno para ver de quién es la culpa”, añadió Miguel Tellado, que considera que la culpa es tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, porque “ambos conforman el Gobierno y ambos deberían aportar soluciones desde los distintos ministerios”.

“Cada día y cada semana se marca un nuevo récord histórico y las familias gallegas ven con preocupación lo que puede pasar a lo largo de los próximos meses, cuando todos en nuestras casas tengamos la necesidad de encender la calefacción”, abundó el secretario general de la formación popular en Galicia sobre la evolución de las tarifas eléctricas registrada desde el inicio del verano.

Irresponsabilidad e indolencia Desde el PPdeG lamentan que, ante esta situación, el Gobierno central que preside el socialista Pedro Sánchez se sitúe en “la irresponsabilidad y en la indolencia” y le piden que actúe “para retirar de la factura de la electricidad aquellas cuestiones que no tienen por qué estar dentro de la factura y que pueden ser financiadas a través de otros impuestos”.

Además, Miguel Tellado reclamó al Gobierno central que la denominada transición ecológica “no la paguen las familias españolas a través de la factura de la luz” y que actúe en la vía de la fiscalidad para que esa factura “sea asumible para las familias y no afecte de forma sangrante a los autónomos y pequeños comerciantes”.