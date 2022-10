“Toda el agua que cayó estos días no basta para recuperar el nivel normal de los ríos subterráneos”

“Las lluvias de estos días se dejan notar más rápidamente, en general, en los caudales circulantes de los ríos, antes que en los embalses”, explica Teresa Gutiérrez López, directora de Augas de Galicia, que asegura que “las lluvias generan unos picos en los caudales de los ríos que después rápidamente vuelven a bajar cuando para de llover”. Si bien es cierto que “según lo que haya llovido no siempre vuelven a estar tan mal como en el punto de partida”.

Ahora bien, todo depende de cómo sea la cuenca a la que llega ese agua procedente de las precipitaciones. “Cuanto más impermeable sea, menor será su aportación al caudal de las aguas subterráneas, porque menos se infiltra la lluvia”, explica Gutiérrez López.

Por la misma razón, ya que el agua queda ‘nadando’ en la superficie del terreno, escurre por él y “más rápido llega a los ríos”. En las cuencas que son más permeables, sucede lo contrario: el agua de la lluvia se infiltra en el terreno aportando a las aguas subterráneas, y desaparece de la superficie, por lo que no llega de inmediato a los ríos, pero sí lo hace en un tiempo, pues estas aguas bajo e subsuelo suelen desembocar también en acuíferos.

Entonces, ¿cómo está el actual caudal de nuestros ríos de la zona de Galicia Costa? La directora de Augas de Galicia explica que los ríos de la zona sur de la comunidad, es decir, de la parte de Pontevedra, “tuvieron lluvias más generosas en los últimos días”, por lo que “sí hemos notado que en el río Lérez, por ejemplo, se ha producido una mejoría notable”. Ya en la provincia de A Coruña, el río Tambre también ha notado un alivio tras las últimas precipitaciones. Donde no se ha notado tanto la llegada del agua ha sido en la zona del río Anllóns o en la del río Mero.

Teresa Gutiérres recuerda que en el mes de agosto “hubo días en los que el río Lérez solo llevaba un caudal de 1 metro cúbico por segundo”, mientras que ahora “los días de más lluvias ha llegado incluso a los siete metros cúbicos por segundo”. Ahora bien, admite que “esto será

algo puntual, en cuanto pare de

llover ese caudal volverá a bajar”.

En el caso del río Tambre, “ahora mismo el caudal está a 5 metros cúbicos por segundo”, lo cuál puede parecer una buena noticia, pero estamos hablando de “un río que, como media, lleva en invierno un caudal de entre 8 y 10 metros cúbicos por segundo”. Eso sí, que se esté recuperando ligeramente ya es una buena noticia como tal, pues tal y como apunta la directora de Augas de Galicia, hubo días de agosto que también estuvo con un caudal de 1 metro cúbico por segundo.

“Esto no es una recuperación, aunque pueda parecerlo, ya que cuando pare de llover el caudal de los ríos volverá a bajar, pero por lo menos no lo hará hasta tanto como estaba”, explica Gutiérrez. Con todo, para mantener un caudal normal a lo largo del tiempo, “no es suficiente con la lluvia, sino que necesitamos que se aporte al caudal de fondo, y eso solo se puede lograr con esa agua que se infiltra en el terreno y que luego se va soltando al río lentamente, de forma subterránea”.

Para entenderlo mejor, ejemplifica que “es como si coges una esponja seca y le echas agua, parece que no pasa nada, el terreno es como esa esponja, está vacío de agua por dentro y necesitamos rellenarlo, y eso no se rellena con un episodio de lluvias, se necesita mucha agua para que se infiltre y llegue a rellenar esos huecos y espacios interiores, conocidos como acuíferos o bolsas de agua que almacenan los manantiales”. Si no es así, no se logra nada.

La situación, sin lugar a dudas, está muy complicada, hay mucho que recuperar. “El año hidrológico pasado, que terminó el 3 de septiembre, fue el segundo peor desde que tenemos datos, con más o menos una media de precipitaciones de un tercio de lo normal”, indica Gutiérrez.