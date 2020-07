Todo el grupo Alcoa vale en la Bolsa de NY menos de dos mil millones

Las últimas grandes alegrías de la multinacional estadounidense Alcoa en la Bolsa de Nueva York las vivió, tristemente, con anuncios como los que el año pasado afectaron a sus antiguas fábricas de Avilés y de A Coruña, hoy bajo la marca Alu Ibérica y ya no en manos de Parter, sino de Grupo Riesgo –lo que llevó a una batalla sindical–, y ahora cuando anunció el ERE sobre 534 trabajadores de su fábrica gallega en A Mariña lucense, en San Cibrao, Cervo. La crisis hizo muchísima mella, y hoy, pese a recuperar cierto fuelle –de hecho sus acciones se catapultaron en la jornada del viernes un 7 %, sobre los once dólares– , su capitalización global no sobrepasa, en euros, los dos mil millones, en concreto unos 1.850.

Ahora que se habla de nacionalizaciones y expropiaciones de la factoría en la costa de Lugo –ningún economista gallego se atreve a cuantificar por cuánto saldría esta operación–, esta misma semana la metalúrgica adelantaba algunas cifras de su segundo trimestre fiscal, que hará públicos la proxima semana, el día 14, donde prevé pérdidas que, entre 170 y 180 millones de euros. Suena mal, aunque mejoran considerablemente las previsiones que había dictado el mercado.

Tras presentar en 2019 números rojos milmillonarios, en parte porque sufragó 924 millones de euros en costes de reestructuración, a Alcoa se le torcieron, primero por la crisis y después por la pandemia, las previsiones que tenía para este año de una demanda global creciente de aluminio del 1,4 al 2,4 %, frente a los números negativos de 2019.

Para el segundo trimestre la multinacional anticipó una mejora de sus resultados mundiales por los ahorros en costes y mejora de la productividad que generará una caja de 838 millones de euros.

Ante la negativa a plantear más soluciones que los despidos y el cierre de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, el comité de empresa de la planta instaba al Gobierno central a plantear medidas ya, expropiando de ser preciso para luego reprivatizarla. Las auxiliares, que se ven abandonadas, protestaban ayer ante el Concello de Foz (PSOE) y de Cervo (PP). Mañana irán a votar vestidos de faena, para reivindicar un futuro para su actividad.

IMPAGOS. Si en Lugo pinta mal, en A Coruña y Avilés la toma de control que desplazó a Parter por sorpresa mantiene en pie de guerra a los representantes de la plantilla. Los operarios herculinos confirmaban que cuando denunciaron en su día el impago de cuotas a la Seguridad Social era verídico y Riesgo, que le acusó de mentir, lo arregló pagando tarde y con recargo de 70.000 €, informó el comité en un comunicado. “Por moito que lles moleste o comité seguirá a denunciar as trapalladas destes okupas das nosas instalacións”, alegan.

En Asturias la empresa de buses que trasladaba a los empleados al centro de trabajo dejó de prestar servicio a Alu Ibérica por falta de pago.