Traballadores do metal irrompen nas marchas do 1 de Maio ao berro de "traidores"

Un grupo duns 50 traballadores do metal irromperon este sábado nas marchas que se desenvolven en Vigo con motivo do 1 de maio convocadas por Comisións, UXT e CIG ao berro de "traidores" e "vendidos" para mostrar o seu desacordo coa firma do convenio provincial do sector --que a CIG non subscribiu--.

Así, portando unha gran pancarta coa lema 'Convenio do metal, traizón sindical', concentráronse á altura do coñecido como Farol de Urzáiz e, ao paso das manifestacións, metéronse no medio e interromperon as marchas mentres acusaban os sindicatos maioritarios de "vendidos e traidores".

Algúns deles chegaron a encararse con varios cargos sindicais mentres gritaban e entoaban cánticos. "Que non, que non, que non nos representan", proclamaron aínda que, a pesar dos momentos de tensión, non se produciron máis incidentes.

O portavoz destes traballadores, José Calvar, explicou en declaracións a Europa Press que a concentración é unha forma de mostrar o seu desacordo co convenio asinado que "só beneficia á patronal".

"Sentimos traizoados co acordo, por uns sindicatos subvencionados para conter á xente e que non salga á rúa. Venderon aos obreiros", sentenciou.

