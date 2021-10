Transportes apela a un peaje en autovías equitativo y progresivo

La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, apela a un peaje en autovías “progresivo” y “equitativo”, que no suponga “agravios” entre los ciudadanos de unos y otros territorios, ante la propuesta del Ejecutivo para implementar esta medida en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir de 2024.

Para lograr “la solución que genere menos impactos”, ha instado también a tener un debate “racional” y “sosegado”. “No nos queda otra que abordar cómo mantenemos las carreteras en nuestro país”, señaló Pardo de Vera.

Al hilo de ello, pidió que “no se confunda y contamine” el debate, en la rueda de prensa que ofreció ayer tras asistir a una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Galicia para analizar el impacto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“No se hará sin debate, sin consenso”, insistió la secretaria de Estado, quien aseguró que el Ejecutivo tendrá en cuenta “a todos los sectores que se vean afectados de una u otra forma”. Por otra parte, dijo que no se puede permitir “que todo el transporte pesado de Europa entre sin ninguna tasa y luego nuestros transportistas abonen tasas”.

Con todo, manifestó que el planteamiento del Gobierno pasa por tener en cuenta la cohesión territorial y estudiar “todos los elementos que puedan influir en esa distribución equitativa”, precisó al ser preguntada si el Ejecutivo se plantea aplicar una corrección en el caso de comunidades periféricas como Galicia.

En este sentido, la secretaria de Estado de Transportes recalcó que la medida “no puede suponer un agravio”. “Vivamos donde vivamos”, mencionó Pardo de Vera, quien ha abogado por tener en cuenta también cuestiones como el envejecimiento o la movilidad entre colectivos como los jóvenes.

todavía no hay una fecha fija para la llegada del ave a galicia Por otra parte, la secretaria de Estado de Transportes fijó diciembre como mes para la llegada del AVE a Galicia, en concreto a Ourense, aunque evitó especificar una fecha, al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa que ofreció junto al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.

“Ha acabado la formación de maquinistas y se está preparando la documentación”, explicó sobre la tramitación que debe hacerse ante la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Por ello, aludió al mes de diciembre aunque sin citar un día en concreto. Y es que para la secretaria de Estado no debe entrarse en el “debate absurdo, contaminante y agresivo” de si puede posponer “una semana, tres días o un mes” la citada inauguración, en caso de necesitarse para “asegurar” algunas cuestiones, según apuntó. Con todo, dijo que no ve “motivos” para que no sea en diciembre.

La secretaria de Estado de Transportes hizo estas manifestaciones en una comparecencia en la que reivindicó también los presupuestos “históricos” del Estado, en particular con las actuaciones en marcha o proyectadas en Galicia. “Seguimos haciendo los deberes”, indicó al aludir, entre otros, al Corredor Atlántico.

Mientras, destacó la medida de la rebaja de peajes en la AP-9, de la que manifestó que los viajeros se han beneficiado, entre el 29 de julio y hasta finales de agosto, “con 6,1 millones de euros” y el tráfico pesado “con 11,1 millones”.

Sobre el tema de la subida de materias primas y la posibilidad de que repercuta en las obras que se están ejecutando, entre ellas el AVE, afirmó que el Gobierno trabaja para no perder “un euro” del mecanismo de recuperación. Por ello, mencionó que Administración y sector privado están estudiando propuestas, consensuadas, como “aplicar la revisión de precios”.