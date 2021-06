Ucis ocupadas por pacientes jóvenes: hospitalizados entre los 22 y los 51 años

Santiago. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, urgió nuevamente un protocolo para el uso de mascarillas en espacios exteriores después de que el martes no se abordase la cuestión en la Comisión de Salud Pública.

“Espero que no lleguemos tarde también a la retirada del uso de mascarillas como hemos llegado tarde a otros planteamientos durante la pandemia”, reprochó Feijóo, que consideró que esta cuestión debería haberse tratado en la reunión.

Admitió que desde la Xunta “esperábamos que (el martes) se avanzase, al menos, en el diseño de condiciones para ir buscando fechas para ir retirando la mascarilla en el exterior”.

Para el presidente gallego es importante avanzar en esta cuestión en un momento en el que “la vacunación va avanzando en España”, y “en el conjunto de la nación la velocidad de crucero es ya bastante intensa”. En este sentido, puso el foco “en los lugares de España, que son la mayoría del territorio español, donde hay poca densidad de población”, en los que “no tiene ningún sentido” tener que llevar la mascarilla para ir “por la calle tú solo”.

Tampoco debería ser obligatoria, en su opinión, en el ámbito rural en el que los trabajadores del campo pasan su jornada laboral de forma “casi continuada al aire libre”.

Por ello, el presidente avanzó que el Comité Clínico trabajará de aquí al próximo martes para analizar en qué tipo de situaciones se puede levantar la obligatoriedad del uso de mascarillas. Con todo, remarcó que “lo lógico” sería pactar esta cuestión con la Comisión de Salud Pública.

Mientras esto no sucede, el conselleiro de Sanidade, García Comesaña, destacó que “la palabra ‘exteriores’ es muy amplia”. “El problema no es solo quitar la mascarilla en el exterior, sino en qué situaciones del exterior: alejados de la población, dando un paseo por la vía pública con más gente, en concentraciones de personas...”, reflexionó, por lo que “habrá que definirlo muy bien en el nuevo protocolo”. e.p. / a.s.