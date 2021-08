Un equipo de especialistas investigará los incendios

La Xunta de Galicia quiere dar un paso más allá en la protección del monte gallego contra los incendios forestales, y por eso presentó la nueva Unidade de Investigación de Incendios Forestais (Uifo). Un equipo de especialistas que se encargará de analizar cuáles son las causas y se coordinará con las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En plena temporada de máximo riesgo de incendios, y con la perspectiva de un anticiclón que puede incrementar la actividad incendiaria tras un mes de julio en el que el tiempo ha ayudado a no tener grandes incendios, el conselleiro do Medio Rural, José González, participó en una reunión con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y con representantes del Ejército, que esta semana se unirán a las labores de protección del monte gallego.

En total van a ser 15 agentes medioambientales que quedan “desligados das tarefas de extinción, para que se poidan adicar unicamente á investigación”, tal y como detalló el conselleiro.

José González afirmó que en la comunidad ya se estaban haciendo trabajos de investigación, pero que, con la creación de esta unidad, se trataba de “dar un paso máis”, con un grupo de especialistas que “van estar adicados a estas tarefas todo o tempo de traballo”.

Aunque no profundizó en cuestiones técnicas en sus declaraciones ante los medios de comunicación, el responsable de Medio Rural sí que explicó que “van focalizar a investigación en zonas con máis actividade”. Operarán en los puntos calientes de la comunidad que, cada verano, sufren la amenaza y la devastación provocada por los incendios forestales.

El objetivo de este grupo de trabajo es “reforzar o coñecemento sobre a motivación e as causas dos incendios e ter un maior número de detencións”.

Se busca “unha maior especialización” que debe ir acopañada de una “maior coordinación con xuíces e fiscais”. Y no solo con los magistrados. También quieren “reforzar a coordinación co resto de forzas e corpos de seguridade”.

OPERATIVO PREPARADO. Pese a las críticas que llegan de ciertos sectores (las últimas por parte del Bloque Nacionalista Galego) sobre la falta de trabajo en las labores de desbroce de las franjas de seguridad pese a estar en el mes de agosto, el conselleiro defendió que se está operando con diligencia.

Así, manifestó que “Galicia ten un operativo extraordinario”, con 3,000 personas trabajando en la prevención y la extinción, que se elevan hasta las 7.000 si se tienen en cuenta otros profesionales, y con una treintena de medios aéreos.

José González quiso “agradecer á sociedade civil galega o esforzo na prevención”. Declaró que, “maila que escoitemos que non se está facendo, estamos vendo o esforzo dos cidadáns limpando as franxas”. “Vamos no bo camiño”, aseguró.

El responsable de Medio Rural reiteró que “loitar contra os incendios é complicado” e incidió en la importancia de “ser capaces” de anticiparse. “Temos o dispositivo preparado, hai que estar atentos”, aseveró.

González señaló que “o maior inimigo, ademáis dos comportamentos dos incendiarios, é a situación de abandono”, y defendió el trabajo en materia de prevención del gobierno autonómico, al referirse a la reciente aprobación de la Lei de recuperación da terra agraria o al impulso de las aldeas modelo.

Con la creación de esta nueva patrulla, que se irá moviendo por las zonas más conflictivas, alertó de que “os incendiarios van ter máis ollos enriba”.