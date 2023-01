Un perito señala en el juicio del Alvia que debía haber un segundo nivel de protección

El primero de los tres peritos judiciales que declaran en el juicio por el accidente del tren Alvia, José Manuel Lamela, que es ingeniero industrial, opina que lo “adecuado” sería haber puesto “un segundo nivel de protección”, puesto que “siempre” va a producirse a lo largo del tiempo un “despiste” o “error” del ser humano.

Así lo expuso ayer el perito designado por la Xunta en la segunda sesión del juicio por el accidente del Alvia celebrada este año. “Siempre que hay una actuación humana, hay que tener en cuenta si queremos proteger, que se va a producir el efecto contrario” expuso Lamela en reiteradas ocasiones ante las preguntas de las partes sobre el informe que le fue encomendado para analizar las causas que pudieron contribuir al descarrilamiento del tren, las circunstancias en las que se produjo y las anomalías, deficiencias e irregularidades en relación con el estudio del material rodante.

Tal y como ya había expresado en el informe, indicó que el exceso de velocidad con el que el maquinista tomó la curva fue lo que originó el descarrilamiento, pero habría sido “adecuado”, en su opinión, que existiese “un segundo nivel de protección”, para evitar que la tragedia se produjese en caso de “error” o “despiste” humano que precisamente provocase llegar a la curva a más de lo fijado.

Al respecto, recordó que debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora en unos cuatro kilómetros, de ahí lo “adecuado” de “tener un segundo nivel” de protección.

No obstante, no ha sido capaz de explicar cómo se materializaría el tipo de protección al que se refiere o que contemplaba cuando elaboró el informe dado que no se dedica “a nada de trenes”, ha insistido el ingeniero industrial y actual trabajador del Instituto de Energía Gallega, Enega.

La abogada del Estado, en representación de Adif, preguntó sobre si no cree que la holgura en la velocidad de la curva (el administrador de la infraestructura ferroviaria sostiene que la curva se podía tomar a 160 kilómetros por hora sin descarrilar) constituye una segunda barrera de protección, más allá del factor humano, a lo que contestó que “no”.

Como ingeniero, se refirió o a estudios, por ejemplo en el ámbito de la energía nuclear, que dicen que la probabilidad de error con el tiempo es “altísima”, por lo que recomiendan “segundos niveles de protección” para el caso de “despiste” o “error” del humano. En energía atómica “todos los sistemas tienen al menos dos o si se quiere ser muy prudente un tercer” nivel de protección, según ha indicado.

Por otra parte, y en línea con la supuesta avería del sistema de frenado de emergencia ya expuesta en el juicio con anterioridad, Lamela cree que es lícito pensar que no existía puesto que “el tren salió a las 13 horas de una revisión de dos días el día que se produjo el accidente, podía circular y le habían dado el alta”.