Un Plan Forestal de Galicia para el futuro que nace con polémica

Santiago. Los ecologistas de Adega tampoco comulgan con la revisión del Plan Forestal de Galicia aprobada ayer. Argumentan que ahonda “aínda máis no seu carácter produtivista e eucaliptizador, que pretende camuflar invocando a neutralidade climática e os obxectivos de sustentabilidade da ONU”. La justificación de la Xunta, subrayan, es “incrementar a capacidade dos montes para absorber gases de efecto invernadoiro”, que propone conseguir con el aumento de la superficie forestal, particularmente de eucalipto y de pinos. “Son novas etiquetas para vellas receitas dun monte ao servizo de ENCE e das enerxéticas”, aseguran .

La que no se vio cumplida fue la aspiración de las asociaciaciones de la cadena de valor de la madera que insistieron en la necesidad de que el nuevo Plan Forestal de Galicia se debatiese en el Parlamento de Galicia antes de aprobarse, “co fin de conseguir un consenso político que reflicte o xa obtido con moito traballo no seo do sector e lle dea estabilidade, tal como ocorreu co anterior Plan, xa que se trata dun documento a 20 anos no que se xoga o futuro do medio rural”.

Cabe destacar que los populares incluyeron seis propuestas de resolución que, entre otras, pasan por instar a la Xunta a fijar objetivos de producción maderera, castaña, setas, resina y miel. Piden una mejor información estadística forestal con coordinación entre departamentos , así como que el inventario forestal continuo de Galicia esté terminado antes de acabar el próximo 2022. P.lemos