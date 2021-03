Una amenaza llamada Rugulopterix

La llegada de especies de Asia es un fenómeno curioso que tiene que ver con el devenir del Atlántico norte. “Nosotros hemos sufrido en nuestras costas los grandes procesos de extinción de especies por las glaciaciones del Cuaternario. Ahora poco a poco nuestro mar se está repoblando con nuevos residentes, muchos de propia hornada, que encuentran un barbecho que colonizar. Cuando una especie asiática, que no sufrió esa extinción, llega a nuestras costas por la rotura de las barreras biogeográficas que la frenaban, se encuentra con un paraíso para colonizar y en el que no tiene a sus vecinos de origen compitiendo, por eso tienen tanto éxito. Pero debemotener en cuenta también la teoría económica del “boom and bust” (auge y caída), de aplicación en la biología: a las especies introducidas, con el tiempo, le crecen los enanos, aparecen los depredadores, los parásitos, los patógenos... y al final no dejan de ser un componente más de nuestra flora o fauna”, explica Javier Cremades.