Una misa contra los eólicos en Monfero: “Los pecados ecológicos dañan la humanidad”

El delegado do Gobierno en Galicia, José Miñones, trasladó este martes a los residentes en las comarcas del Eume y Betanzos el estado de tramitación de las solicitudes de parques eólicos en esas zonas, durante un encuentro en la sede coruñesa de la institución con representantes de Monfero, Oza-Cesuras, Paderne, Cabanas, Aranga, Coirós y de Mesía.

Miñones escuchó las inquietudes de los distintos colectivos que representan a estos vecinos y se oponen a los parques y se comprometió a comunicar con fluidez el estado de tramitación de cada una de estas instalaciones.

El delegado del Gobierno apostó por respetar los intereses vecinales al tiempo y conjugarlos con la transición energética hacia fuentes limpias. Miñones reveló que el Eejcutivo central trabaja en la actualidade con la Xunta para una tramitación coordinada y con todas las garantías que desarrolle la eólica. Los parques de potencia igual o inferior a 50 megavatios (MW) son competencia autonómica, los que la superan, estatal.

En el encuentro estuvieron representadas las siguientes entidades: Plataforma Monfero Di Non (Monfero y Paderne); Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo (Aranga, Coirós e Oza-Cesuras); Asociación Amigos do Mosteiro (Monfero); Asociación de Veciños de Taboada (Monfero); Asociación Rural Contemporánea (Monfero); Asociación de Mulleres Rurais San Fiz (Monfero); Asociación A-Legre (Oza-Cesuras e Mesía); e Cabanas Di Non (Cabanas).