Unanimidad en A Coruña para ser sede de la Aesia

pleno. La corporación municipal de A Coruña respaldó, de forma unánime, pedir para esta ciudad la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) y demandar a la Xunta el apoyo a la candidatura coruñesa, que compite en este asunto con Santiago y Ourense.

Lo hizo en un pleno extraordinario con este único asunto en el orden del día y después de que el Gobierno central diese comienzo, el pasado 13 de septiembre, el proceso de elección para escoger a la ciudad donde se emplazará la sede.

En su intervención, el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, aseguró, en relación a la petición hecha a la Xunta, que se trata de “defender, que no de favorecer, los intereses de una ciudad capital tecnológica de Galicia”. “Por medios y por tejido empresarial”, apostilló. Además, avanzó el ofrecimiento del edificio de La Terraza, en el centro de la ciudad, como sede de la Agencia, así como la Ciudad de las TIC. En el caso de La Terraza, actual sede de RTVE, precisó que a ésta se le ofrecería un espacio alternativo. Todos los grupos, PSOE, BNG, PP, la Marea Atlántica y la concejala no adscrita de Podemos Isabel Faraldo, respaldaron la propuesta, aunque no sin críticas al gobierno local por el hecho de que se enterasen antes por los medios de comunicación de la convocatoria de este pleno. E.P.