Unanimidad en Lugo contra los peajes en las autovías

LUGO. El pleno de la Diputación de Lugo, en el que están representados PSOE, PP y BNG, apoyó por unanimidad una moción impulsada por los nacionalistas en contra de la propuesta del Gobierno central de cobrar peajes en las autovías para la financiación de la conservación de estas infraestructuras. Eso sí, el documento incorpora una enmienda del PSOE en la que se precisa que se rechaza la medida siempre y cuando no haya un consenso en el ámbito estatal entre las partes implicadas para la aplicación de dichas tasas.

El presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, remarcó que los socialistas son contrarios a que la medida se lleve a cabo “si no hay un consenso” a nivel nacional por parte de las partes implicadas. “Si hay consenso, bien; pero si no, no se debe producir”, apostilló.

En todo caso, remarcó que “lo que está haciendo el Ministerio de Transportes” es “continuar” un estudio iniciado por el Ejecutivo que dirigió en su día el popular Mariano Rajoy. Los populares, por su parte, apoyaron la iniciativa, pero se quejaron de la “sumisión” del BNG por aceptar la enmienda socialista y no la que impulsó el grupo del PP, “mucho más constructiva”.

Por otro lado, el BNG de Vigo lleva al pleno municipal de este miércoles una moción en la que insta al Ayuntamiento a expresar “clara y rotundamente” su oposición a la aplicación de peajes en las autovías y a reclamar a la Xunta la rebaja paulatina hasta la desaparición de las tasas que se pagan en las autopistas de titularidad gallega (AG-55 y AG-57). Así lo avanzó en rueda de prensa el edil nacionalista Xabier Pérez. ecg