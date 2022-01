Unanimidad en que se retomen las reuniones con bateeiros y percebeiros

Santiago. Los grupos de la Cámara aprobaron por unanimidad una moción que insta a la Xunta a retomar de forma inmediata las reuniones del grupo de trabajo constituido entre la Administración y los sectores mejillonero y ‘percebeiro’ hasta “acordar una normativa que regule la actividad de extracción de la mejilla que asegure los intereses de ambos sectores”.

La iniciativa defendida por la diputada del BNG Rosana Pérez también reclama realizar las inversiones necesarias en investigación y tecnologías que permitan poner en práctica todas las medidas alternativas que lleven progresivamente al autoabastecimiento de la semilla. Además, pide llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar, desde la mediación y el diálogo, cualquier posible enfrentamiento entre colectivos que tienen en las rías y en el mar su fuente de vida.

En la defensa de la iniciativa y después de que no fructificase un encuentro entre las partes el pasado 15 de diciembre, la diputada del BNG criticó que Mar “no diese respuesta ni solución alguna” a las partes implicadas y que tampoco “promoviese el diálogo”. “La consellería no puede tener a dos sectores importantísimos del mar enfrentados y, por tanto, los ofrecimientos de diálogo no pueden ser solo de boquilla”.

Enfrente, Teresa Egerique (PPdeG), cuya formación permitió que saliese adelante la iniciativa, subrayó que “quien se levantó de la mesa no fue la Xunta”. “La disposición al diálogo sigue y la mano tendida estuvo siempre”, afirmó. e.p.