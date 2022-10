Veintiseis spin-off nacidas en la USC emplean a un centenar de profesionales cualificados

¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta más una galleta que otra si todas tienen la misma consistencia, aparentemente? La respuesta la tiene Tastelab, una empresa especializada en los sentidos, en las percepciones sensoriales, con la finalidad de poder objetivizarlas.

“Intentamos cómo se percibe un producto, por qué me gusta o no me gusta, y cuantificarlo para, con todo eso ya analizado, hacer llegar las conclusiones a nuestros clientes”, explica Maruxa Quiroga.

Entre algunos de sus proyectos, destaca el análisis de una marca concreta de langostinos, que era la más vendida del mercado, pero de la que el dueño quería saber por qué, qué hacía que los clientes comprasen sus langostinos antes que los de la competencia.

“Con nuestras herramientas y metodología somos capaces de saber qué intensidad de sabor tiene el langostino, de un 7, por ejemplo, la mordida que tiene, un 4,2, y el color, un 9, entre otras cuestiones”, cuenta Quiroga, que añade que “eso es precisamente lo que busca el consumidor y por qué escoge ese langostino, porque tiene unos valores que no tienen los otros.

Esta spin-off surge en el año 2016 a raíz de una tesis doctoral y a día de hoy tiene un gran futuro por delante, porque “lo que hemos desarrollado en los últimos años es un software para que las empresas usen esta herramienta en sus procesos internos, es decir, para que hagan sus propios análisis sensoriales, lo que es algo muy escalable, muy tecnológico, pero que también nos permite internacionalizar, y en ello estamos”.

Si hay algo que respalda a esta compañía, tal y como reconoce la profesional, es el aval de sus marcas, de sus clientes. Y es que trabajan para firmas tan prestigiosas como Pepsi, Casa Tarradellas, Pescanova o Central Lechera Asturiana, entre otras. “Marcas top”, se enorgullece Quiroga.

Además, todo ello con tan solo cinco trabajadores y el apoyo de los inversores. Sin duda, los sentidos son fundamentales para entender muchas decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida, por lo que no hay que restar importancia al del gusto.