Astronomía en la Ruta y lluvia de Perseidas

Santiago. Ana Iglesias

La astronomía está de moda. No hay más que ver el creciente interés fotográfico por retratar la luna y las numerosas publicaciones en torno a ella, sino también por todo lo relacionado con planetas, satélites, cometas y meteoroides. Lo puede constatar el profesor José Ángel Docobo, responsable del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, que este verano está celebrando el congreso público Astronomía nas rutas xacobeas, con dos jornadas la próxima semana en León y Nájera, donde habrá charlas y sesiones de observación nocturna en cada una de ellas.

Un congreso que se desarrollará también por diferentes localidades gallegas, como Padrón, Boqueixón (Pico Sacro), Rianxo, Teo, Lalín, O Barco de Valdeorras, Allariz, Santa Comba, Ribadeo y Noia, y a las que está previsto que se sumen también sesiones en Monforte de Lemos, Vedra y Compostela, todas ellas siguiendo las más estrictas normas sanitarias en vigor, con la consiguiente reducción de aforo, por lo que es importante informarse en cada localidad de las plazas disponibles, tal y como aconseja Docobo.

Los asistentes podrán conocer datos de interés sobre la relación de la Vía Láctea con el Camino, pero también “novidades no campo de investigación dos exoplanetas, os bólidos e meteoritos e, en particular, toda a información sobre a famosa choiva de estrelas de agosto, as Perseidas”.

Precisamente las conocidas popularmente como lágrimas de San Lorenzo por su proximidad del máximo a la festividad de este mártir español, son uno de los grandes atractivos de estos días entre los aficionados a la astronomía en particular, y curiosos en general, ya que esta lluvia de meteoros llegará a su máximo visible pasado mañana miércoles, 12 de agosto.

“Aínda que os meteoros desta choiva de estrelas poden observarse esporádicamente a simple vista dende mediados de xullo ata finais de agosto, nos últimos anos a máxima intensidade adoita rexistrarse entre os días 12 e 13 de agosto”, aclara el astrónomo, que explica que “a fase na que se atope a lúa estes

días, aparte loxicamente das condicións meteorolóxicas locais, xoga un papel fundamental para o visionado desta choiva de estrelas”.

Por eso, es conveniente tener en cuenta que este año la luna está en menguante, lo que según el experto “non vai ser un inconveniente cando menos nas primeiras horas da noite”. No obstante, matiza que “dado que o máximo de actividade das Perseidas este verano está previsto para o mediodía do día 12, o mais aconsellable é tentar ver os meteoros tanto na noite do 11 ao 12 como na do 12 ao 13, probablemente mellor nesta última”. Para eso será necesario estar en un lugar adecuado, con una mínima contaminación lumínica, teniendo en cuenta que “moitas Perseidas son suficientemente febles para ser afectadas pola luz artificial”, señala Docobo.

DÓNDE DISFRUTAR de la lluvia de meteoros EN GALICIA. En cuanto a los mejores emplazamientos para disfrutarlas, desde la aseguradora Acierto.com aconsejan varios lugares para deleitarse con este fenómeno, como la Illa das Esculturas, un juncal de más de seis hectáreas al lado del río Lérez (siendo recomendable solicitar horarios, dada la situación provocada por la crisis sanitaria), y la Ría de Vigo.

Otros lugares que sugieren son la Playa de As Catedrais y Peña Trevinca, en Ourense, “perfecto para alejarse de la contaminación lumínica”. Además, añaden que “no podemos dejar de mencionar las Illas Atlánticas, la franja entre Ortegal y San Andrés de Teixido o la costa de Bares. Cotobade, Arzúa y Negreira. También el Pico Sacro, una formación de cuarzo de morfología singular no exenta de leyendas y que sirve de referencia a los peregrinos”.

Pero hay que tener en cuenta que, tal y como explican desde el Observatorio Astronómico Nacional, el lugar de observación “puede ser cualquiera con tal de que proporcione un cielo oscuro, si bien es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista como edificios, árboles o montañas, y no utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión” y que las Perseidas “se pueden ver en cualquier parte del cielo, por lo que conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la luna si la observación se realiza antes de su ocaso. En cualquier caso, lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad”.

También, hay que tener en consideración que “el número de meteoros observables por hora es muy variable. Aunque en un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar, sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede cambiar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa, por lo que es difícil de predecir su número”.

El profesor Docobo anima a los aficionados a sumarse al congreso para ver estas noches la lluvia de Perseidas, pero también para contemplar “nas primeiras horas da noite os planetas Xúpiter e Saturno”, e incide en otros fenómenos. “Resulta tamén de moito interese o visionado de estrelas dobres, cúmulos estelares e nebulosas, ademais da Lúa cando está en crecente”.