‘Sisu’ y ‘Pearl’, grandes películas ganadoras del Festival de Sitges

El filme bélico Sisu, del director finlandés Jalmari Helander, y la precuela de terror Pearl, del estadounidense Ti West, destacan entre las películas ganadoras del Festival de Sitges. El certamen Internacional de Cine Fantástico se clausuró la pasada semana tras diez días de intensos maratones de cine.

Sisu, que se ha alzado con los premios a Mejor Película, Mejor Interpretación Masculina (Jorma Tommila), Mejor Fotografía y Mejor Música, es una explosiva mezcla entre cine bélico y ‘western’, que narra las peripecias de un soldado que encuentra un tesoro y se enfrenta a los nazis para conseguir llevarlo hasta la ciudad. “Hay en esta película un mensaje de resistencia ante una gran potencia que probablemente nos ha llegado subconscientemente y nos ha gustado”, señaló la portavoz del jurado, Mariana Enríquez. “Pero en las conversaciones que tuvimos los miembros del jurado sobre esta película nunca se mencionó que pudiera ser una metáfora de la resistencia del pueblo finlandés contra Rusia”, ha añadido, en respuesta a las preguntas de los periodistas.

PEARL, LAUREADA ENTRE LAS PELÍCULAS GANADORAS DEL FESTIVAL. La segunda gran ganadora del festival, Pearl, es una precuela que permite conocer el origen de la abuela asesina de X, el sangriento filme anterior de West, que ha sido reconocida con los galardones al director y a la mejor actriz, Mia Goth.

“Puede parecer raro que la mejor película no sea también la que tiene el mejor director -comentó Enríquez, pero hemos querido premiar a Ti West porque sus películas cada vez son mejores y va a ser un director muy reconocido en el futuro”. Otro de los miembros del jurado, Christophe Mercier, ha subrayado “las referencias al cine de los sesenta, a Morricone y a Sergio Leone”, que ha apreciado en el filme, y “la simbiosis” entre el director y la actriz de esta cinta, en la que “brilla Mia Goth”. También consiguieron premios importantes la coreana Project wolf hunting y la coproducción entre República Checa y Eslovaquia Nightsiren.

Nightsiren, que también se ha llevado el Méliès d’Argent a la mejor película europea, ha tenido una mención especial del jurado, dirigida tanto para la directora como para las actrices protagonistas, “por el gran ojo y la mucha elegancia con la que abordan la caza de brujas de nuestros días”, según Enríquez. Huesera, mejor película latinoamericana de Sitges. La mexicano-peruana Huesera fue galardonada como mejor película latinoamericana. Dirigida por la mexicana Michelle Garza, que se llevó el premio Citizen Kane de director revelación, Huesera trata el tema de la maternidad, complejo y hasta traumático para muchas mujeres, y la cultura popular mexicana.

EL FESTIVAL DE SITGES PREMIA ‘LA OTRA FORMA’ E ‘IRATI’. Una película que ha gustado mucho en el festival, Irati, se ha hecho con el Premio del Público, y Something in the dirt, con el Jose Luis Guarner de la crítica. En el apartado Nuevas Visiones, Jerk ha sido reconocida como Mejor Película y la realizadora Martika Ramirez Escobar como Mejor Directora por Leonor will never die. Curiosamente, el premio al Mejor Guión se dividió en dos ex-aequo, pero los dos se los ha llevado Quentin Dupieux por las cintas que ha presentado a concurso, Fumer fait tousser e Incroyable mais vrai. De la larga lista de premios, el director del festival ha querido subrayar el premio Anima’t, que ha recaído en el filme colombiano de animación La otra forma, de Diego Guzmán.

Masaaki Yuasa, uno de los más prestigiosos directores de cine de animación japonés, recibe el Premio Máquina del Tiempo tras cautivar al público con la proyección de su último trabajo, Inu-oh, una odisea musical en la que combina con maestría la música medieval japonesa con el rock. La película está basada en un personaje real llamado Ino-ho, un gran artista cuyo recuerdo casi ha borrado el tiempo y que Masaaki Yuasa recupera.