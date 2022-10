Springsteen anuncia un disco en el que versiona clásicos del soul

Bruce Springsteen anunció la semana pasada un nuevo disco titulado Only The Strong Survive, que saldrá a la venta en noviembre y en el que el veterano músico estadounidense versiona quince clásicos del género del soul. “Quería hacer un álbum en el que simplemente canto. ¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los sesenta y setenta?”, afirma Springsteen.

EL REGRESO DE ‘THE BOSS’. Springsteen regresa con su disco de estudio número 21, el primero desde Letter to You (2020), y lo hace rindiendo tributo a la historia del soul e inspirado en nombres legendarios como Levi Stubbs, David Ruffin, Diana Ross, Dobie Gray o Scott Walker.

“He tratado de hacer justicia a todos ellos y a los fabulosos escritores de esta música gloriosa”, señala Springsteen, que asegura que su meta es acercar estos temas a la audiencia actual para que puedan disfrutar de ellos tanto como disfrutó él cuando los escuchó por primera vez.

El cantautor norteamericano tira del catálogo de algunos de los sellos más influyentes de la música estadounidense como Motown y Stax y versiona a clásicos como The Temptations (I Wish It Would Rain), Jimmy Ruffin (What Becomes of the Brokenhearted) o The Four Tops (When She Was My Girl). Como adelanto, el artista compartió la pasada semana su versión de Do I Love You (Indeed I Do), grabada originalmente por Frank Wilson en 1965.

El disco está producido por Ron Aniello y cuenta con apoyo vocal de Sam Moore, cuerdas a cargo de Rob Mathes y coros de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins y Fonzi Thornton.

GRABADO en los estudios Thrill Hil de Nueva Jersey, Columbia Records publicará oficialmente Only The Strong Survive el próximo 11 de noviembre.

Además, Springsteen -de 73 años- se prepara para volver a los escenarios con su fiel E Street Band en una gira internacional que arrancará el próximo febrero y para la que ya se han vendido más de 1,6 millones de entradas.