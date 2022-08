A Baña animará al compostaje bajo supervisión y con 130 contenedores

El Ayuntamiento de A Baña repartirá entre el vecindario un total de 130 composteros domésticos de forma totalmente gratuita con el fin de convertir en compost los restos de comida y follaje que se descartan en el hogar. Y lo hará bajo el lema Composta! Transforma os teus residuos.

En estos composteros se podrán depositar restos de frutas y verduras, carne y pescado, pan, legumbres, cereales, huevos, conchas de moluscos, posos de café e infusión y paños o papel de cocina sin tinturas, además de hojas, flores, raíces, restos de las cogidas, hierba, paja, restos de poda triturados, papel, tarjeta, ceniza y serraduras de maderas sin aditivos.

Los contenedores se entregarán durante las sesiones informativas que se desarrollarán en septiembre, y ya se encuentra abierto el plazo para hacer las solicitudes. Las personas interesadas deberán llamar al número 682 859 367 o mandar un correo electrónico a concello@concellodabana.gal, indicando nombre y apellidos, dirección de la vivienda donde se va a colocar el compostero y un teléfono de contacto. Aunque el programa está abierto a todo el vecindario, el Ayuntamiento priorizará a los hogares que no se encuentren ubicados cerca de la ruta de recogida del contenedor marrón.

Los vecinos que recojan los recipientes recibirán también un manual de compostaje y la visita de personal técnico encargado del proyecto con el fin de supervisar el proceso y resolver dudas. El Concello de A Baña recuerda que algo más de la mitad de los residuos que se producen en el hogar están integrados por restos de comida y restos vegetales de poda y huerta. Toda esta materia orgánica puede ser reciclada por los vecinos sin salir de casa y con un mínimo esfuerzo para lograr sacarle un nuevo partido.

El compostaje se traduce en numerosos beneficios ambientales, sociales y económicos. Si el residuo no sale de la casa, ya no será necesario recogerlo ni transportarlo hasta el punto de gestión, almacenarlo y finalmente reciclarlo, con lo que se ahorrarán emisiones de CO 2 del transporte y tratamiento, así como el propio coste de gestionarlo.

Por otro lado, el producto final que se obtiene es un fertilizante natural de excelente calidad con propiedades que mejoran el suelo y evitando la compra y uso de otros productos químicos. Los residuos orgánicos pueden ser un grave problema medioambiental si no se gestionan correctamente. Su descomposición sin control produce lixiviados (líquidos con una alta concentración de materia orgánica) que contaminan suelos, ríos y acuíferos y emiten gases de efecto invernadero. La campaña bañesa costará 18.000 euros.