A Coruña, Santiago y Ames lideran las subvenciones a microempresas

Pasa o de sempre: as axudas voan, e aínda que 3,7 millóns semellen dabondo para mellorar o funcionamento das nosas pemes, e tamén botarlle unha man aos autónomos, o certo é que apenas chegaron a medio milleiro de persoas. E todo sen esquecer que a cantidade inicial era bastante máis cativa, e só o bo ollo dos responsabeis provinciais –e os recursos á súa disposición– puido aumentar a cantidade final nun millón de euros. Trátase de que a pequena industria renove o seu mobiliario, maquinaria e aplicacións informáticas para poñerse ao día e seguir a competir cas grandes áreas e as macroempresas internacionais que, xunto ás plataformas de distribución, están a facerlles dano. Porque a competencia é licita e desexable, pero sempre que se poidan igualar as condicións de xogo. E este é o caso.