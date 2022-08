A festa da carballeira de Zas chega entre medidas para coidar o seu entorno natural

A Semana Cultural de Zas pecha cun dos eventos de maior identidade do municipio: a Festa da Carballeira que coa densa programación deste venres e sábado , chegará a súa 37ª edición. Como vén sendo habitual nos últimos anos, o Concello pon a disposición de cada vivenda con familias empadroadas no municipio dúas entradas para acceder gratis a todas as actividades programadas para o sábado, e que se poderán retirar ata o venres ás 14.00 horas, no Rexistro do Concello. Ademais os menores de 14 anos e maiores de 60 non pagan entrada calquera dos dous días do festival.

A Festa da Carballeira de Zas celébrase dende hai 37 anos na Carballeira de Velar, un entorno único e espectacular composto por centos de carballos que compoñen unhas gradas naturais e que o converten lugar perfecto para desfrutar dos concertos que se veñen celebrando nos últimos agostos, todo un referente da música celta nacional e internacional.

Este entorno arredor do que nace a festa é un indicador da preocupación que hai por parte de toda a organización polo coidado do medio ambiente. É por isto que dende os primeiros anos leváronse a cabo iniciativas, pioneiras algunhas delas, para reducir a cantidade de lixo, velar polo medioambiente e así poder coidar e manter vivo o entorno único no que se celebra o festival.

Unha das primeiras iniciativas en levarse a cabo foi a venda e o emprego do xerro, que se ben era un recordo da festa, tamén se empregou dende os primeiros anos da carballeira coma recipiente reutilizable para beber a queimada, un uso que se lle continúa dando a día de hoxe, ademais de servir como apoio e posta en valor da artesanía de Buño.

Pero ademais do xerro, outras das medidas que se levaron a cabo dende a organización para reducir a cantidade de lixo foron a prohibición de entrada no festival de persoas con botellas de vidro e plástico, o que fixo que a redución de lixo fora significativamente máis baixa, a pesar do polémico da medida tomada, máxime cando ningún outro festival nin festa pola zona facía nada similar.

Segundo Fidel Otero, director do festival, “esta iniciativa supúxonos bastantes problemas con grupos de mozos na entrada da Festa os primeiros anos, pero dende a organización tíñamos claro que isto iba a repercutir de xeito positivo na cantidade de lixo xerado e levámolo a cabo con todas as consecuencias. Anos máis tarde, vemos que non estabamos equivocados, e que isto se leva a cabo en gran número de festas e festivais”.

A última medida que levaron a cabo dende a organización, e coa que conseguiron reducir centos de quilos de lixo nos últimos anos, foi o emprego do vaso reutilizable. Este vaso entrégase a todos os que o queiran por unha fianza de un euro, que sería devolto no caso de retornar o vaso; e polo contrario, os asistentes poden quedar con el se así o desexan. Este vaso pódese encher coas diferentes bebidas dispensadas no festival.