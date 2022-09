A lei de mellora do ciclo integral da auga xa entrou en acción

GALICIA está a sufrir unha situación de seca preocupante. Non se lembraba un ano coma este, no que as choivas apenas están a facer acto de presenza. E o problema afecta tamén a España e a toda Europa. Sen dúbida é unha situación que nos leva a todos a pensar na importancia de xestionar a auga, un recurso que no primeiro mundo ás veces pensamos que é infinito e ao que non lle damos a máis mínima importancia. E como adoita pasar, non nos damos conta do que temos ata que o perdemos. Agora cos problemas de escaseza é vital primar o aforro e a contención no consumo, así como apostar pola súa reutilización. É necesario que a cidadanía se conciencie, pero tamén as empresas e as administracións.