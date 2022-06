A Maía recrea la Batalla de Altamira con ruta y música

Los Ayuntamientos de Brión y Ames, junto a la Diputación de A Coruña, vuelven a unirse por segundo año para recordar la batalla de Altamira, organizando los días 10 y 11 de junio la segunda edición de Altamira Brilla. Y para ello han elaborado un amplio programa de actividades que incluye la presentación en el Pazo de la Peregrina en Bertamiráns del proyecto y puesta en valor del antiguo castillo que dominaba A Maía, incluyendo la elaboración del plan director, pero también habrá una ruta histórica, representación de la contienda por Os Quinquilláns y conciertos de Caldo y Grande Amore.

Las conmemoracións se iniciarán el viernes 10 de junio con un acto que tendrá lugar en el Pazo de la Peregrina de Bertamiráns, a partir de las 20.00 horas, en el que se presentarán el proyecto y puesta en valor de las Torres de Altamira y las investigaciones y los avances en los trabajos para la elaboración del plan director de este espacio en una sesión en la que tiene previsto intervenir el arquitecto Mario Crecente.

Ya el día 11, por la mañana, tendrá lugar una ruta teatralizada por los escenarios de la batalla en territorio de los ayuntamientos de Ames y Brión. Para participar en ella será necesario hacer reserva previa, ya que habrá un autobús para recoger a los participantes que saldrá de la Carballeira de Santa Minia a las 09.30 h. y del Pazo da Peregrina en Bertamiráns a las 09.45 h. Para reservar, las personas interesadas tendrán que enviar un mensaje donde indicarán el nombre, apellidos y DNI por email (rutabatallaaltamira@gmail.com).

Por la tarde, a partir de las 19.15 horas, saldrán desde la Carballeira de Santa Minia en dirección a las Torres de Altamira los autobuses para acudir a la representación artística y a los conciertos programados, ya que no se permitirá acceder con vehículos particulares. La entrada es gratuita con reserva previa en www.woutick.es.

La recreación teatral a cargo de la compañía Os Quinquilláns de la Batalla de Altamira dará inicio al programa artístico que se completará con los conciertos de Caldo y Grande Amore. El fin de fiesta, que incluirá degustaciones a cargo de la organización, será alrededor de las 23.30 h. A partir de esta hora está previsto el regreso de los transportes a la Carballeira de Santa Minia.

La organización recuerda que “foi un 13 de xuño de 1471, hai agora 551 anos, en que aconteceu a grande batalla que tivo lugar ao pé das Torres de Altamira, un monumento considerado Ben de Interese Cultural e situado nun espazo privilexiado que o converte en magnífico miradoiro sobre o Val da Maía. Construídas no século IX, as Torres de Altamira foron derrubadas no século XIV e reconstruídas en 1471”.

Posiblemente un incendio ocurrido en el s. XVIII contribuyera a la deterioración del bien que, a finales del XIX fue utilizado como cantera para la construcción. La Diputación compró la propiedad en 1973 para consolidarla.