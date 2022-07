A sanidade estradense vai sensibilizar e concienciar do dano cerebral adquirido

A Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace) e o centro de saúde de A Estrada firmaron este mércores un acordo de colaboración polo que os sanitarios estrandeses comprométense a sensibilizar e concienciar sobre o dano cerebral adquirido e apoiar as persoas con esta doenza e as súas familias.

Fegadace conta entre as súas prioridades coa de informar e concienciar á poboación sobre esta discapacidade, en dous sentidos: a de fomentar a súa prevención e realizar actividades de promoción da saúde, e a de sensibilizar sobre a situación das persoas e familias con dano cerebral adquirido, as súas necesidades e dereitos.

Para desenvolver este obxectivo, a entidade establece alianzas como a que asinaron no centro de saúde da Estrada o seu coordinador, José Sánchez Castro, e o presidente da Federación, Luciano Fernández Pintor. Este último subliñou a intención de “asinar acordos con puntos estratéxicos de atención ás persoas con dano cerebral adquirido”.

Nese sentido, o coordinador do centro sinalou que estima “entre 100 e 200” as persoas con dano cerebral que están a atender, e subliñou a importancia de apoiar á persoa “non só a nivel médico senón tamén social”.

De aí o interese do centro en promover as relacións con entidades como as de dano cerebral -Sarela xa está a colaborar cun punto informativo no centro sanitario-, que contan tamén entre os seus acordos co de realizar actividades de formación para as persoas e para as familias coidadoras. Sánchez quixo reforzar a importancia da información, pero tamén e sobre todo da “formación para as persoas coidadoras”.

A primeira acción incluída neste acordo vai ser a colocación no centro de saúde da exposición Punto e seguido. A vida despois do dano cerebral adquirido despois do verán. Fegadace informará en setembro das datas exactas, e das vindeiras colaboracións a realizar na Estrada.