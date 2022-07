Aberto o prazo de inscrición no programa de conciliación Harmoniza da Laracha

A Laracha. O Concello larachés abriu a inscrición para solicitar praza no servizo de apoio á conciliación da vida persoal, laboral e familiar que se prestará a través do Programa Harmoniza: Conciliando na Laracha durante o próximo curso escolar.

Ofértase ao alumnado matriculado nos tres colexios (CEIP Otero Pedrayo, Alfredo Brañas e Caión) para todos os días lectivos a partir das 7.00 horas e ata o inicio da actividade no centro de ensino. Segundo as necesidades de conciliación de cada usuario, ofrécense dúas modalidades no servizo: todo o curso escolar (coa posibilidade de escoller mes completo ou días soltos) e a utilización do servizo ocasionalmente. En todos os casos existen as opcións con e sen almorzo. Os servizos básicos son os de acollida, coidado, vixilancia e realización de actividades educativas e lúdicas a cargo de profesionais especializados.

As prazas son limitadas e terán prioridade as persoas que xustifiquen a necesidade da conciliación atendendo a circunstancias laborais e sociofamiliares, de acordo ás que tamén poderán beneficiarse de bonificacións no prezo xeral do servizo. A praza poderá solicitarse ata o 31 de agosto, data a partir da que poderán seguir presentándose instancias, pero pasando automaticamente á lista de agarda no suposto de que xa estivesen adxudicadas todas as prazas dispoñibles.

O obxectivo é responder ás necesidades das familias derivadas das dificultades para poder conciliar a vida laboral e a familiar. M. Lavandeira