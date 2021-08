Absuelven al exregidor de Coristanco de prevaricar con fuel y hormigón

Coristanco. La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de absolver al exalcalde de Coristanco Antonio Pensado de dos delitos de prevaricación, uno de malversación de caudales públicos y otro de fraude a la Administración pública. La Fiscalía, que lo acusaba de aprovechar en 2011 para uso personal tres partidas de hormigón destinadas a obras municipales y de contratar el suministro de gasóleo en 2012 para instalaciones municipales a un precio muy superior al de mercado, pedía una condena de cinco años de cárcel y otros veintisiete años de inhabilitación.

Además, acusaba a su mujer y a su hijo, igualmente absueltos, de supuestamente haber recibido el hormigón para uso personal. La sección segunda del citado tribunal explica en la sentencia que el hijo y la mujer del exregidor firmaron albaranes de entrega de hormigón en la parroquia de Seavia, en la que vivía los componentes del núcleo, donde “no se llevaba a cabo ninguna obra municipal”.

No obstante, los magistrados añaden que estos supuestos, en alusión a una apropiación para uso personal, “no pueden tenerse por acreditado”. Pensado alegó en la vista oral del juicio que el material era para una obra municipal que no tenía contrato porque era “pequeña” y se hizo “de urgencia”. Así, los jueces agregan que en esa parroquia, en otras ocasiones, “se descargó el mismo material, recepcionado por persona distinta a los acusados”, y respecto al precio del fuel, no ven probado un concierto con la suministradora. EFE