Acercan a los empresarios de Outes mecanismos de apoyo

El Concello de Outes creó la agencia de desarrollo local con el objetivo de impulsar proyectos de emprendimiento y asesorar de manera continua a las empresas y autónomos del municipio. En este contexto, con la finalidad de acercar las líneas de ayudas y apoyo financiero al que opta el sector empresarial, la administración local organiza, en colaboración con Abanca, una charla informativa. Tendrá lugar este viernes, a partir de las 10.00 horas, en el centro náutico de O Freixo. Inscripciones para asistir llamando al tf 981 850 003.

En la misma intervendrán diferentes profesionales: Jacobo Ortiz expondrá ante los empresarios las líneas de financiación de Afigal; Mónica Gondar disertará sobre los fondos Next Generation y las actividades subvencionadas; Miguel Ríos sobre ayudas y planes de acción en el sector pesquero y Alberto Silva sobre las subvenciones dirigidas al sector agrario; Ana García hablará del FEI y el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas; Javier Rodríguez sobre los distintos tramos de avales del ICO para paliar los efectos económicos del covid, y Carlos Rodríguez, responsable de la agencia de desarrollo local de Outes, desgranará el programa de ayudas del Plan de Emprego Local (PEL) de la Diputación de A Coruña.

“O que se pretende con isto é achegar información útil para as empresas, para que poidan ver favorecido o seu proceso de investimento, de produción, de aumento de emprego, etcétera. Agora ábrense unhas posibilidades e queremos que o empresariado de Outes e da comarca teña esa información e asesoramento con profesionais coñecedores do sector”, explicó el alcalde Manuel González.

En esta dirección, el regidor outiense destacó que el Concello tiene previsto poner en marcha una línea de ayudas a fondo perdido dirigidas a emprendedores del municipio. “Espero que as bases saian antes do verán. Agora o que temos é a proposta incluída no noso proxecto de orzamento”, indicó al respecto.

Aunque reconoce que “estamos nun momento complexo”, destaca que también existen mecanismos “como son os Next Generation, uns fondos europeos que teñen unha dimensión enorme e que hai que aproveitalos. Hai moita desinformación pero existen oportunidades e temos que explotalas”, afirmó.