Acercan vía web todo el contenido del presupuesto al entrar en vigor

Después de que se aprobasen los presupuestos para 2022 en marzo, y al no presentarse alegaciones, se dan por aprobados con carácter definitivo tras la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.Y cualquier vecino puede analizar el calado de los 28.707.012 euros (un 4,1 % menos que en 2021), tras entrar en vigor sin reparos de Intervención.

Precisamente, desde Intervención apenas efectuaban, tras el minucioso análisis, tres recomendaciones. La primera se refiere al control del gasto, “seleccionando e dando prioridade aqueles gastos que se estimen absolutamente necesarios, para poder manter unha adecuada xestión dos servizos públicos, e sempre con fiscalización previa que asegure a existencia de crédito para afrontalo”. También anima la técnica municipal a comprobar “a produtividade, rendibilidade e substentabilidade económica no tempo, á hora de decidir os investimentos a realizar, optando por aqueles nos que se dean as tres características sinaladas”, para concluir con una apuesta dirigida a potenciar “a recadación municipal, coa finalidade de que os dereitos recoñecidos coincidan efectivamente coa recadación real”, explica.

Las partidas dan continuidad al “compromiso no investimento e desenvolvemento de programas municipais”, aportaba el tripartito, citando también el refuerzo y ampliación de los distintos servicios prestados por la administración local. El expediente completo con la información presupuestaria de 2022 ya puede ser consultado en el Portal da Transparencia de la web municipal en el apartado de Información Orzamentaria. Se mantiene, a juicio del ejecutivo local, la apuesta por los servicios básicos, que sigue siendo el área de mayor gasto con 6.335.568,54 euros (22,07 %), seguida de educación con 5.242.367,79 euros (18,26 %) y servicios sociales y promoción social con un crédito asignado de 2.556.653,37 euros (9 por ciento). Estas tres secciones suponen el 49,33 % del presupuesto, mostrando el fuerte compromiso por los servicios públicos.

EDILA. La concejal de Economía e Facenda, Genma Otero, destaca que “dende que entrou en vigor a aprobación definitiva do Orzamento de 2022, xa se pode consultar no Portal da Transparencia do Concello de Ames. Na web municipal, en Información Orzamentaria pódense consultar toda a información completa dos orzamentos desde o 2017 ata 2022. Deste xeito, trátase de achegarlle á veciñanza a información orzamentaria que é pública e debe estar aberta para que todas aquelas persoas que o desexen a poidan consultar”.

Además, se puede complementar y ampliar la información de las partidas accediendo en el apartado de Transparencia a la pestaña de Orzamentos abertos, ya que allí se incluye también información sobre la ejecución de las partidas, gastos e ingresos por áreas de gasto o pagos a proveedores. Igualmente buscan seguir “dando prioridade” a las traídas y alcantarillados.