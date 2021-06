Activismo ecológico también a bordo

Los pescadores de las cofradías de Bueu y Muros, la Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía de Ribeira y la Asociación de Armadores de Ribeira llevan tres años colaborando con Mares Circulares, un proyecto colaborativo impulsado por Coca-Cola, cofinanciado por The Coca-Cola Foundation y desarrollado en España y Portugal por Asociación Chelonia, Fundación Ecomar, Asociación Vertidos Cero y Liga para a Protecção da Natureza, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mares Circulares tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la calidad ambiental de nuestros océanos a través de la participación y la innovación en economía circular, la recogida de residuos y la formación y sensibilización en materia de basuras marinas.

En la parte de intervención, la labor del sector pesquero es esencial para retirar residuos del fondo marino. Quince puertos de España y las Azores, con más de cien buques implicados, han recogido treinta toneladas durante el pasado año.

Por su parte, los pescadores también están comprometidos con la retirada de la basura marina que atrapan en sus artes de pesca mientras faenan. En 2020, un total de 27 barcos retiraron más de 3,5 toneladas de residuos de nuestras costas.

“Con esta iniciativa conseguimos mellorar ambientalmente os caladoiros de pesca e por de manifesto a capacidade da pesca de arrastre como ferramenta para limpar os fondos mariños”, señala Manuel Fernández Fernández, armador del barco arrastrero Meira da Costa, de Muros, que en 2020 retiró 1,7 toneladas de basura del fondo marino.

“A solución do lixo no mar pasa por cambiar a mentalidade e traballar de maneira conxunta. Traendo lixo para terra melloran as condicións do mar e damos un exemplo de cara o futuro”, indica Ramón Martínez Parada, secretario de la Asociación de Armadores de Ribeira y armador de los arrastreros A Fanuda y Marpar Segundo, barcos que participan en Mares Circulares.

El papel del sector pesquero en este proyecto es clave, no sólo por la imposibilidad de retirar el residuo del mar sin su apoyo, sino por el poder que tienen los pescadores para llegar a sensibilizar al resto de la población. “O mar é o noso sustento e debemos mantelo nas mellores condicións para as xeracións futuras. Cada mariñeiro debe aportar o que poida”, comenta José Manuel Rosas Otero, patrón mayor de Bueu.

Los técnicos del proyecto caracterizan periódicamente los residuos que traen los pescadores. La información recogida en todos los puertos participantes en el proyecto se registra en una base de datos propia que aporta validez científica a la iniciativa y que sirve de soporte y análisis en torno a la problemática de las basuras marinas. Estos datos, además, permanecen a disposición para la consulta pública.

UN SECTOR RESPETUOSO. Según los datos recabados en los puertos gallegos, el 76 por ciento de la basura marina retirada son plásticos. Si lo comparamos con otras regiones donde opera el proyecto, los resultados son similares en cuanto a composición. Mares Circulares cuenta con más de cien barcos en quince puertos de España y Portugal.

“Participar na retirada de lixo do medio mariño facilita o traballo e reduce os riscos no mar; ademais danos a oportunidade de mostrar que o sector é respectuoso co medio mariño”, dice María José Casáis, gerente de la Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía.

El proyecto aporta la colocación de contenedores para basuras marinas cerca de la zona de descarga en los puertos, así como la recogida periódica del residuo para su posterior gestión en una planta especializada que permita darle una segunda vida, consiguiendo así cerrar el círculo y fomentar la economía circular. Para la colocación de los contenedores en puertos se ha contado con el apoyo de Portos de Galicia y de los gestores de la lonja de Ribeira.