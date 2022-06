Adelantan los protocolos del Plan de Incendios por la ola de fuegos sufridos

Ames ya tiene Plan de Incendios para el presente año, un protocolo en el que quedan recogidos los pasos a tomar según la magnitud del fuego y de la situación de emergencia, así como los medios de los que dispone el Ayuntamiento, los diferentes grupos de intervención y los contactos y teléfonos de las personas y grupos que forman parte del dispositivo. La presentación del plan se adelantó con respecto a años anteriores de manera preventiva, debido a los sucesivos siniestros que sufrió el municipio en la primera mitad de 2022.

Se trata de un dispositivo con pequeñas modificaciones con respecto a años anteriores, con el que buscan continuar con la coordinación y la implicación de todas las personas y grupos implicados. El plan recoge hasta cinco grupos de intervención con tareas diferenciadas, actuaciones según la categoría de fuego señalada en el correspondiente Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais de Galicia, Peifoga, así como un inventario de medios y contactos de personal municipal y su disponibilidad.

La presentación del dispositivo tuvo lugar en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, con la asistencia de una importante representación de las agrupaciones y personas implicadas en la prevención de fuegos. Se encargaron de su exposición el alcalde de Ames, Blas García, y el concejal de Transición Ecolóxica y Medio Ambiente, Manuel Lens, acompañados de los concejales y concejalas de las áreas implicadas, así como de representantes de la Policía Local, de la Protección Civil, del Distrito Forestal III y del conjunto de empresas privadas que aportan medios y material al Concello.

“O máis importante é que a xente se coñeza e saiba que facer en caso de emerxencia, e con que medios contamos para poder actuar. Da mesma maneira que o 2021 foi un ano tranquilo no que respecta aos incendios, no que vai de 2022 xa levamos ao menos 7 lumes, e estamos preocupados aínda que foran de tamaños pequenos”, señaló el edil de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, a la espera de que el dispositivo mantenga “a todo o mundo implicado e a alerta”.

A su vez, el regidor Blas García, explicó que la reciente ola de fuegos a lo largo de la primavera fue el motivo de presentar el plan a comienzos de junio, cuando lo habitual es que se haga en julio, y destacó la importancia de “manter a coordinación”. “Nos últimos anos non sufrimos moitos incendios, pero como comentabamos nunha reunión que mantivemos co director xeral de Defensa do Monte, agora pasamos por unha racha importante de lumes nunha mesma zona, e esa é unha das razóns pola que adiantamos este plan. É importante coordinar, saber que medios temos e poñernos cara”, aportaba.

Este Plan de Incendios recoge y organiza los medios personales y materiales con los que cuenta la administración local para actuar de forma rápida y eficaz frente a los posibles incendios forestales que puedan desarrollarse en el ayuntamiento, estableciendo cinco grupos de intervención con tareas diferenciadas. Se trata del grupo de trabajos preventivos, formado por el personal de medio ambiente; el grupo de intervención, en el que colaboran el Distrito III, la Policía Local, Protección Civil y la brigada de medio ambiente; el grupo de logística, formado por la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Autonómica, la brigada de obras, el personal del Centro de Coordinación Operativa Local, Cecopal, Protección Civil y el GES-Brión; el equipo sanitario y de acción social, que incluye personal de servicios sociales y voluntariado, y el grupo de transmisiones y coordinación operativa, con personal de informática y prensa.

Además, el protocolo recoge un listado de servicios y medios materiales de gestión privada, con su respectiva disponibilidad para el Ayuntamiento. El inventario incluye camiones y tractores cisterna, autobuses y transporte adaptado, así como servicios de gestión de aguas o de comunicaciones. Como novedad, este año se incorporan al dispositivo unos enlaces a Google Maps aportados por la Protección Civil, en el que se indican las localizaciones de los hidrantes del Ayuntamiento y de sus llaves y bocas.

En el protocolo se establecen, además, tres tipos de situaciones de emergencia, según la magnitud del fuego.