Aguas fecales que convierten en una pesadilla la apuesta por el rural de una vecina de Portas

Tras veinte años trabajando como jurista, Lucía Latorre Búa decidió hace unos tres años dejar a un lado su profesión para poner en marcha una nueva ilusión, convertir la centenaria vivienda familiar en una casa de turismo rural. Y funcionó bien, al menos hasta hace un año y medio, cuando decidió engancharse al alcantarillado público. La vivienda contaba con fosa séptica, y empezaron a surgir los problemas. Así, el sueño, por momentos, se convirtió en una pesadilla.

“Cada vez que llueve con intensidad, todo este invierno, las aguas negras procedentes del alcantarillado público desbordan delante de mi vivienda, porque en la red están mezcladas con las pluviales”, relata la afectada, que considera que técnicos especializados de las administraciones autonómica y local deberían revisar el diseño de la red, “porque esto atenta contra la salud y el medioambiente”, indica Lucía. Explica que cuando llueve de forma incesante “saltan las tapas de las alcantarillas e inundan la vivienda de residuos fecales como papel higiénico, heces, compresas ..., imposibilitando el acceso a la casa y su explotación, lo que me obliga a tenerla cerrada al público”.

Además, asegura que ella ha tenido que realizar “trabajos de baldeado, limpieza y desinfección, al tiempo que continúo necesaria y forzosamente pagando los impuestos y veo cómo mi proyecto de vida se arruina por culpa del Concello, que debería de ser el primer interesado en procurar su buen funcionamiento”, lamenta.

Tras varias denuncias ante el Concello, Seprona y cuerpos y fuerzas de seguridad, y ante el silencio administrativo, decidió hace unos días protestar delante del Concello con una pancarta y con la intención de encerrarse si fuese necesario. No lo fue y al final logró arrancar un compromiso del alcalde, que aseguró que buscarán una solución.

En declaraciones, el regidor, Ricardo Martínez, del PP, ha asegurado que “estamos buscando una solución al problema”, aunque reconoce que no va a ser fácil. “Buscamos la manera para que la red cuando desborda no alivie las aguas fecales y pluviales en esa casa, pero sería una actuación paliativa porque cuando las lluvias son torrenciales, como las de este invierno, poco se puede hacer con las inundaciones”.

El alcalde de Portas compara la situación con otras inundaciones que se producen con el desbordamiento de los ríos en municipios limítrofes, como Caldas de Reis, “y no hay nada que hacer, la solución es difícil”.

Unas afirmaciones que no convencen a Lucía Latorre, que esta dispuesta a llevar al Juzgado la situación e incluso se plantea trasladar el problema a la Comisión Europea. “Es un claro delito medioambiental. Yo me he visto obligada a cerrar la casa, de la que vivo y en la que invertí todo, durante el invierno, con los problemas de lucro que me ocasiona además de los físicos, como la ansiedad que me genera la situación. Al Juzgado iré a denunciar una responsabilidad patrimonial de la Administración, que deberá indemnizarme”.